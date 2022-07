"No allo smantellamento del centro per curare anoressia e bulimia"

"Il San Raffaele non smantelli il suo centro di disturbi del comportamento alimentare". Questa la richiesta al centro di una lettera aperta del Movimento Lilla riguardante la riduzione dei posti letto nella sede dell'ospedale 'Ville Turro'.

Dopo che i posti del centro Ville-Turro sono stati ridotti, passando dai venti del periodo pre pandemico ai cinque attuali, il Movimento Lilla parla di "resa alla 'non-cura'" e di "disinteresse verso i malati". Il taglio, infatti, suscita forti preoccupazione sia nei giovani pazienti in lista d'attesa, i quali sono aumentati con il covid, sia nei loro genitori.

"Per i nostri pazienti affetti da disturbi alimentari, abbiamo definito un percorso clinico differente che ci consente di essere sempre più aderenti ai protocolli di cura e di conseguenza più efficaci nella terapia", è la posizione dell'ospedale, che tiene a precisare che "nessuno è stato abbandonato". Secondo il piano della direzione del San Raffaele, per i ragazzi con anoressia, bulimia e altri disturbi alimentari, "il percorso prevede la gestione della fase acuta nei reparti internistici o pediatrici - mentre la fase post acuta di riabilitazione può avvenire sia in day hospital, come già facciamo, o in alternativa in ricovero presso reparto di riabilitazione psichiatrica".

Il movimento, però, non è d'accordo e alla sua lettera allega le testimonianze di alcune ragazze secondo le quali la rimodulazione decisa dai vertici dell'ospedale altro non è che un "corposo taglio dei posti letto", frutto di "un approccio medicale incentrato sui sintomi e non sulla presa in carico globale della malattia".