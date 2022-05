Cambia nome il master super specialistico del Poli

Cambia nome il Mip Politecnico di Milano, la graduate school of business dell'ateneo milanese. Il marchio, nato con la scuola nel 1979, lascia posto a Polimi graduate school of management per enfatizzare il legame con l'ecosistema del Politecnico e con la città di Milano. Un cambio "per affermare in modo più esplicito che la scuola offre formazione manageriale non solo a chi opera all'interno delle imprese, ma anche in altre organizzazioni quali ad esempio la pubblica amministrazione e le istituzioni culturali", fanno sapere da Piazza Leonardo.

"L'esigenza di adottare un nuovo nome - spiegano il presidente di Mip Vittorio Chiesa e il decabi Federico Frattini - è emersa proprio parlando con i nostri studenti, alunni e partner, che sono il cuore pulsante della nostra scuola. Infatti, Mip, acronimo di master in ingegneria della produzione, oggi non rispecchia più la dcuola che siamo diventati. Volevamo qualcosa che ci rappresentasse a 360 gradi e che rendesse ancora più evidente, anche per un pubblico internazionale, il legame con il Politecnico e con la città di Milano, parti integranti dell'esperienza che offriamo ai nostri studenti".

Un rebranding che arriva dopo importanti riconoscimenti internazionali. Nei mesi scorsi, infatti, la graduate school of business del Poli era stata inserita tra i migliori 100 master in business administration del mondo secondo il Financial Times. Il corso super specialistico del Poli si era piazzato al 91esimo posto a livello globale ma circoscrivendo il ranking alle sole business school legate a un’università tecnica era seconda a livello europeo con davanti solamente l’Imperial College Business School (Uk).