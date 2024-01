Quante persone viaggiano senza biglietto nella metro di Milano (e sui mezzi)

Abbattere il numero di persone che usano la metro senza pagare il biglietto. E per cercare di arginare il fenomeno (in calo rispetto al 2022) al posto dei varchi tradizionali stanno spuntando i "super tornelli" alti oltre due metri. I primi sono stati installati a San Donato, ma entro la fine del 2024 i nuovi ingressi saliranno fino a quota 172.

"Nei prossimi giorni la sostituzione dei tornelli proseguirà in sei stazioni: Duomo M1 e M3, Cadorna M1 e M2, Rogoredo M3 e Centrale M3", ha spiegato il sindaco Sala nella giornata di mercoledì 3 gennaio. Proprio nella stessa giornata ha fatto discutere la dichiarazione del consigliere della lista Sala che si era scagliato contro i varchi di nuova generazione definendoli "gabbie".

Ma cosa sta facendo Atm per combattere l'evasione? A rispondere al quesito è la stessa azienda. Negli ultimi anni la società "ha aumentato il numero dei controllori portandolo a 150". Non solo: Atm "ha intensificato le attività di controllo con nuove modalità come la marcatura a zone per l’intera giornata in una sola stazione". Nel 2023 sono stati beccate oltre 104mila persone senza biglietto, praticamente il 2,6% degli oltre 4 milioni fermati e controllati.

Una vera inversione di rotta anche perché durante gli anni della pandemia "non essendo possibile svolgere controlli per legge, era aumentata l’attitudine a non rispettare le regole", ha fatto sapere Atm.