"La norma Salva-Milano per evitare problemi ad alcuni grattacieli"

"Non solo salva-casa. Con buonsenso, in collaborazione con i Comuni italiani, gli uffici del Mit (ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) stanno lavorando per risolvere problemi edilizi e urbanistici connessi a interventi già assentiti da alcuni enti locali sulla base di una interpretazione della legislazione statale e regionale, che nel settore è stata oggetto di successive modifiche e stratificazioni".

A comunicarlo il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti guidato da Matteo Salvini, specificando che "in assenza di tale intervento, rimarrebbe un rischio di incertezza sia per le amministrazioni territoriali, sia per i cittadini. Un esempio è il capoluogo lombardo: negli auspici del vicepremier e ministro Matteo Salvini il Mit presenterà una norma Salva-Milano per evitare problemi ad alcuni grattacieli".