La Notte Bianca al centro commerciale milanese

Notte Bianca dello shopping a City Life mercoledì 10 luglio. Tutti i negozi del centro commerciale resteranno aperti fino a mezzanotte, in occasione dell'avvio dei saldi estivi (che prenderanno il via sabato 6 luglio). Ma non ci saranno soltanto negozi aperti: saranno infatti organizzati degli show a tema "Mirror".

Per le famiglie saranno poi a disposizione laboratori per i bambini, che potranno cimentarsi con giochi di riflessi, specchi e palloncini. Non mancheranno maxi installazioni (e photo opportunity) con giochi di specchi a tema marino della Summer Reflection, per immortalare i momenti. Le installazioni resteranno nella galleria di CityLife Shopping District fino all'1 settembre.

Il premio

Infine, durante la Notte Bianca, mercoledì 10 luglio dalle 21 alle 23, chi effettua una spesa di almeno 100 euro nei negozi del centro commerciale (anche suddivisa in massimo due scontrini), sarà premiato con un buono da 20 euro utilizzabile fino al 30 settembre, presentando lo scontrino o gli scontrini al desk dedicato.