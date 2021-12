I turisti che arrivano a Milano avranno una notte gratis

E' partita la seconda edizione di 'Fly to Milano', che prevede la possibilità di avere una notte gratis prenotandone due in albergo. La campagna promozionale, organizzata da Milano&Partners (l'agenzia di promozione ufficiale del Comune di Milano) in collaborazione con Sea, Assolombarda, Confcommercio - Federalberghi Milano, Confersecenti e Nexi, è valida dal primo dicembre 2021 al 31 marzo 2022 e l'obiettivo è quello di rilanciare il turismo in città, penalizzato dalla pandemia covid.

La promozione consente a chi arriva a Milano in aereo (atterrando negli aeroporti Sea, cioè Malpensa e Linate) e prenota almeno due notti in uno degli hotel che aderiscono, di prolungare il soggiorno gratis per una notte. I proprietari degli alberghi aderenti (consultabili sul sito di YesMilano: https://www.yesmilano.it/it/fly-to-milano) possono personalizzare l'offerta, ad esempio garantendo la notte gratuita per un prossimo soggiorno in albergo a Milano. Non è casuale l'avvio dell'iniziativa per l'inizio di dicembre, quando la città meneghina si prepara alla Prima della Scala e inizia a dar vita al Natale, tra mercatini e alberi.

"Milano attraente e sicura meta turistica"

"A Milano non ci accontentiamo di parlare di ripartenza, mettiamo in campo direttamente iniziative concrete per realizzarla", commenta Martina Riva, assessora al turismo: "Per questo proponiamo una terza notte per gratis negli hotel convenzionati con la campagna promozionale Fly to Milano, dedicata a chi atterra in uno dei nostri aeroporti e prenota almeno due notti in un hotel milanese. Sono convinta che grazie al Fly to Milano, il rinomato Natale degli Alberi, e ai tanti altri eventi che l'amministrazione comunale ha in programma per le feste, Milano sarà un'attraente e sicura meta turistica per chi vorrà trascorrere una vacanza durante le festività natalizie nella nostra scintillante città".

"Siamo estremamente orgogliosi di supportare l'intero settore turistico che ha dovuto affrontare e dovrà ancora affrontare una situazione difficile. Attraverso questa iniziativa, Milano&Partners mira a sostenere l'attrattività unica che Milano ha. Per questo siamo molto felici che molti hotel in diverse parti della città stiano partecipando all'iniziativa: questo permetterà ai nostri Ospiti di scoprire Milano nelle sue molteplici sfaccettature", aggiunge Luca Martinazzoli, direttore generale di Milano&Partners.

"Fare leva sull'attrattività internazionale della città di Milano nei confronti del turismo estero è strategico per la ripresa del settore", afferma Gianluca Scavo, presidente del Gruppo Turismo di Assolombarda: "I numeri sono incoraggianti. Gli arrivi in città sono aumentati rapidamente con le riaperture a partire da marzo 2021 e sono aumentati ulteriormente in estate. Mantenere questo trend di ripresa è importante e, in questa direzione, Assolombarda ha sempre sostenuto iniziative come Fly to Milano, volte a favorire i flussi turistici e a valorizzare il territorio".