A novembre scatta la regola: massimo 2 ore di sosta a pagamento in area C

All’interno della cerchia dei bastioni la sosta sulle strisce blu non potrà superare le due ore. Ad annunciarlo il comune di Milano che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook per spiegare le nuove regole sui parcheggi a pagamento all’interno dell’area C.

“Da novembre 2023 la sosta a pagamento nella cerchia dei bastioni cambia per potenziare il principio di rotazione e garantire a tutti la disponibilità di posti auto", recita il post. Già da qualche settimana sono stati posizionati i cartelli con le nuove indicazioni sui parcheggi a strisce blu: il pagamento resta attivo tutti i giorni dalle 8 alle 19, ma per massimo due ore consecutive senza possibilità di estensione.

Il limite non sarà attivo dalle 19 alle 24: il pagamento resterà per le prime due ore e si potrà, poi, continuare a sostare gratuitamente. Resta gratuita la sosta tra le 24 e le 8 del mattino del giorno successivo.