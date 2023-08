Nubifragio: 6,5 milioni dalla Regione per i lavori urgenti alle scuole

Dopo il pesantissimo nubifragio del 25 luglio, i Comuni lombardi sono alle prese con i lavori urgenti per ripristinare scuole e altri edifici prioritari. Ora Regione Lombardia arriva in loro aiuto, stanziando sei milioni e mezzo di euro per il "pronto intervento" sulle scuole che hanno subìto danni a causa del maltempo.

"Una scelta che abbiamo fatto nonostante non sia di nostra specifica competenza, in quanto riteniamo che sia fondamentale, per i nostri ragazzi, poter riprendere il loro percorso scolastico alla riapertura degli edifici e dell'anno scolastico senza difficoltà", ha commentato Attilio Fontana, presidente della Regione. "Con questo stanziamento la Regione vuole rispondere tempestivamente agli interventi di 'somma urgenza' dei Comuni, in attesa che si completi l'iter burocratico dello stato di emergenza e vengano erogate le risorse dal governo", ha aggiunto l'assessore alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa.

Almeno 800 milioni di danni

La conta complessiva dei danni causati dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla Lombardia la notte del 25 luglio non è ancora stata fatta. Un primo conteggio parlava di 800 milioni, di cui circa 600 ai privati e alle attività produttive, ma mancavano all'appello le segnalazioni di vari Comuni, tra cui Milano, la cui amministrazione ha lanciato una raccolta fondi per ripiantare gli alberi distrutti, circa 5mila.