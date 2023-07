Nubifragio a Milano: Lombardia chiede lo stato di emergenza

Danni per più di 100 milioni di euro. Il maltempo che ha messo soqquadro Milano e la Lombardia avrà un peso non indifferente sulle casse dello Stato e della Regione, tanto che dagli uffici del 'Pirellone' chiederanno a Roma di riconoscere lo 'stato di emergenza'.

"Al momento, con una stima davvero provvisoria e certamente destinata a crescere, i danni causati dal maltempo in Lombardia negli ultimi giorni superano i 100 milioni di euro. Con il presidente Fontana, entro la giornata di oggi, chiederemo al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza", ha detto l'assessore regionale al Welfare, Romano La Russa, in apertura dei lavori del Consiglio regionale.

"Il nubifragio che ha colpito la Lombardia questa notte penso possa ritenersi il più intenso da parecchi decenni, entro oggi formalizzeremo al Governo lo stato di emergenza", gli ha fatto eco il presidente della regione, Attilio Fontana. "I danni subiti dallo sradicamento degli alberi, alle palazzine danneggiate, ai danni agricoli per la grandine, ammontano a centinaia di milioni di euro. Ringrazio i vigili del fuoco e la Protezione Civile, da giorni costantemente al lavoro per supportare i lombardi coinvolti".

Due morti per il maltempo: tra loro anche una 16enne

"Purtroppo - ha spiegato - in 24 ore abbiamo registrato anche due vittime. Una donna a Lissone e una ragazza in Valcamonica. Ai loro cari, il cordoglio e le nostre sincere condoglianze. Così come siamo vicini a tutte le persone e alle imprese che hanno subito un duro colpo dalla furia del maltempo. Tutti i soggetti interessati, a partire dalla Protezione Civile e dai vigili del fuoco, stanno facendo la loro parte senza tregua e con il massimo dell'impegno. Siamo in costante contatto con la Sala operativa regionale - ha concluso l'assessore La Russa- per monitorare in tempo reale l'evolversi della situazione".

Danni immensi anche per l'agricoltura

Dopo la straordinaria ondata di maltempo di questi giorni, Regione Lombardia chiede al Governo di derogare dalle disposizioni di legge che escludono dai ristori previsti in caso di calamità naturali le aziende agricole non coperte da assicurazione. L'assessore all'Agricoltura, Alessandro Beduschi,lo ha sottolineato in una lettera inviata al ministro Francesco Lollobrigida.

"Gli eventi di queste ore - si legge nella lettera dell'assessore Beduschi - hanno azzerato in pochi minuti le produzioni agricole pronte al raccolto e causato ingenti danni alle strutture e attrezzature del comparto. Per un settore già provato dalla siccità del 2022 e dall'aumento dell'incertezza dovuto alla guerra in Ucraina, si tratta dell'ennesimo duro colpo". La situazione creatasi negli ultimi anni ha spinto molti agricoltori a rinunciare al ricorso a polizze assicurative, a causa dell'aumento dei costi di adesione e, pertanto, per queste aziende non sarebbe prevista alcuna forma di ristoro.



"Per tutte queste ragioni - prosegue Beduschi - chiediamo al governo di emanare una norma in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 102/2004 e di assicurare copertura finanziaria anche per le aziende agricole sprovviste di copertura assicurativa". "Nel frattempo - conclude - prosegue in queste ore la quantificazione dei danni subiti dall'agricoltura nelle province colpite, passo necessario per formalizzare la richiesta di stato di calamità".