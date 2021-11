Violenza contro le donne: il numero 1522 pubblicizzato in tutte le anagrafi di Milano

Manifesti informativi per pubblicizzare il numero di telefono gratuito 1522, antiviolenza e antistalking, in tutte le sedi anagrafiche del Comune di Milano, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. L'iniziativa è stata presentata giovedì 25 novembre all'anagrafe di via Larga dal sindaco Beppe Sala e dall'assessora ai servizi civici Gaia Romani. "Ci tenevamo che, nelle case del Comune, ci fosse un'informazione sul 1522 che si può chiamare gratuitamente sempre, ogni giorno, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24", ha commentato Romani aggiungendo che "il numero serve, poi è importante che tutti lo utilizzino: i diretti interessati, ma anche chi ha segnali, sensazioni di rischio".

In dodici mesi, 109 donne sono state vittime di femminicidio. I manifesti sul 1522 resteranno in forma permanente in tutte le tredici delegazioni anagrafiche della città. "Milano - ha aggiunto Sala - vuol essere sempre di più una città che risponde alle esigenze delle donne. I numeri della violenza di genere sono drammatici e ci impongono di tenere alta la guardia: nessuno di noi può né deve essere un testimone inerte e silenzioso. Ecco perché accanto al lavoro che abbiamo fatto, e continueremo a fare, per prevenire il fenomeno e costruire percorsi personalizzati di liberazione dalla spirale di violenza, con i centri Milano Donna, la Rete antiviolenza e le case rifugio, vogliamo che i nostri uffici pubblici siano luoghi dove è possibile trovare le informazioni utili per chiedere aiuto, se si è in difficoltà".

“La mancanza di informazioni - ha proseguito Romani - può rappresentare un ostacolo al chiedere aiuto. Visitando tutte le delegazioni anagrafiche ho riscontrato come fossero presenti indicazioni di qualsiasi tipo: dalle modalità di pagamento della Tari a come fare la raccolta differenziata, ma nessuna sul numero antiviolenza e antistalking 1522. Non tutte le donne conoscono questo servizio e per questo ho voluto promuovere una campagna informativa e di sensibilizzazione che, al di là della singola giornata, non solo resterà nel tempo ma verrà replicata in altri uffici pubblici, al fine di renderla il più capillare possibile".

E sempre giovedì 25 novembre, davanti a Palazzo Marino, la presidente della commissione pari opportunità in consiglio comunale, Diana De Marchi, insieme agli assessori e assessore, alla presidente del consiglio comunale Elena Buscemi e ad alcune consigliere e consiglieri, ha letto il lungo e doloroso elenco con i nomi delle oltre cento donne uccise negli ultimi dodici mesi.