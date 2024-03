Tassisti contro l'Antitrust: "Falso che a Milano il 20% delle richieste sia inevasa"

Una chiamata ai taxi su cinque inevasa a Milano, come sostiene l'Antitrust? Falso, secondo Taxiblu, la più grande cooperativa di taxi di Milano. Le chiamate inevase sarebbero molte meno, perché l'utente, se non trova subito un taxi, chiama un'altra cooperativa e, spesso, alla fine la corsa viene effettuata.

"Avevamo spiegato con precisione i dati, quando li abbiamo forniti, ma la spiegazione è stata omessa nella segnalazione, che disegna una realtà diversa da quella che è", il commento di Emilio Boccalini, vice presidente del 02.4040. A Milano ci sono varie applicazioni e numeri di telefono per trovare un taxi, corrispondenti alle diverse cooperative che operano sul territorio. "Chi cerca un taxi e non lo trova" al primo tentativo, "prova a utilizzare almeno altri due o tre numeri o applicazioni", spiega Boccalini. Quindi, se per esempio l'utente trova un taxi al terzo tentativo, secondo il vice presidente di Taxiblu "parliamo non di due richieste inevase, ma di una corsa comunque effettuata".

Insomma, secondo Boccalini in questo esempio pratico i dati dell'Antitrust, raccolti in maniera 'segmentata' dai singoli operatori, descriverebbero due domande di taxi inevase, ma di fatto l'utente sarebbe comunque riuscito a trovare un taxi, seppure al terzo tentativo. Le domande 'realmente' inevase, cioè con l'utente rimasto a piedi, secondo Boccalini sarebbero a Milano un 6-7% del totale, e non il 20% calcolato dall'Antitrust. "La cui interpretazione - conclude il vice presidente di Taxiblu - non corrisponde alla realtà delle cose".

Il bando per 450 licenze

Sarà. Certo è che, per l'utente, si tratta comunque di aspettare parecchi minuti prima di trovare un taxi, e con il dubbio iniziale se riuscirà a trovarlo o no. Il Comune di Milano, intanto, ha già pronto il bando per 450 nuove licenze, e lo pubblicherà tra qualche giorno. 300 licenze saranno libere da vincoli e costeranno 96.500 euro ciascuna (prezzo definito con l'Autorità di regolazione dei trasporti), 50 licenze (con lo sconto del 20%) saranno vincolate al trasporto disabili, 50 (con lo sconto del 30%) alle corse nei weekend e di notte, 50 (con lo sconto del 40%) a entrambe le condizioni.

L'intero ricavato sarà redistribuito ai tassisti già attivi a Milano, come 'risarcimento' per l'aumento della concorrenza (i tassisti sono tutti liberi professionisti). La procedura, semplificata rispetto a quella ordinaria, non prevede l'autorizzazione da parte della Regione (il Comune di Milano l'aveva chiesta e non ottenuta). Con la procedura ordinaria, il Comune incamererebbe il 20% del ricavato. Ed è per questo che, di fronte alla possibilità di chiedere 900 licenze secondo le normative nazionali, la giunta ha deciso di proporre un bando solo per la metà. Nonostante questo, comunque, pende un ricorso al Tar da parte dei tassisti. Ma il Comune va avanti in ogni caso.