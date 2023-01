Quanti sono i senzatetto a Milano, secondo l'Istat

Sono circa 8.500 i senzatetto (e senza fissa dimora) presenti nella città di Milano. A dirlo è l'Istat, che a metà dicembre ha pubblicato un censimento della popolazione italiana, compresi i dati sulle persone che non hanno dimora, suddivisi per Comune, quindi in modo molto dettagliato.

La differenza tra senza fissa dimora e senzatetto è che le prime persone registrano il domicilio nel Comune in cui vivono di solito, ma non hanno un luogo in cui registrare la residenza, mentre le seconde persone non hanno nemmeno un domicilio. Questo comporta, tra l'altro, l'adozione di un indirizzo fittizio per consentire comunque loro di ricevere la posta o altri servizi indispensabili, come quelli sanitari.

I senzatetto e senza fissa dimora, in Italia, sfiorano le 100mila persone. Una cifra quasi doppia rispetto a quella certificata, sempre dall'Istat, qualche anno fa. Sono 8.541 a Milano, quasi un terzo di quelli di Roma (22.182). Nella Città metropolitana milanese sono 10.117, dunque la stragrande maggioranza vive o gravita nel capoluogo.

E, nel capoluogo, i minorenni sono 1.385, di cui 710 maschi e 675 femmine. Netta prevalenza di maschi, invece, nelle altre fasce d'età. Dai 18 ai 34 anni, sono complessivamente 2.317 (1.598 maschi, 719 femmine). Dai 35 ai 54 anni, sono 2.838 (1.961 maschi, 877 femmine). Dai 55 anni in su, sono 2.001 (1.388 maschi, 613 femmine). In totale, come detto, 8.541 (5.657 maschi, 2.884 femmine).

Il secondo Comune della Città metropolitana per presenza di senzatetto (e senza fissa dimora) è Sesto San Giovanni, con 225 persone. Seguono Mediglia (155) e Garbagnate Milanese (150). Seguono Corsico (80), egnano (74), Cernusco sul Naviglio (71), San Giuliano Milanese (68), Cinisello Balsamo (67) e San Donato Milanese (66).