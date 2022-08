Il telefono attivo tutto agosto per prevenire la violenza sulle donne

Per tutto il mese di agosto sarà attivo 24 ore su 24 il numero di emergenza – 0264443043/44 – dedicato a dare un supporto concreto a tutte le donne che chiedono aiuto.

Forti della solida esperienza, sono oltre 100mila i casi seguiti nei 30 anni di attività, le operatrici di Telefono Donna Onlus seguono tutti i giorni diversi casi di violenza grave andando a proporre delle strade per uscire dall’incubo.

“Molte sono le richieste di aiuto nel mese di agosto, probabilmente aumenta l’isolamento e con lui le violenze, per questo - dichiara Stefania Bartoccetti, Fondatrice di Telefono Donna Onlus - anche quest’anno il nostro servizio rimarrà attivo tutto il mese. Anche negli ultimi giorni, ha raccontato chi ha risposto alle telefonate, ci sono state molte richieste d’aiuto anche dai pronto soccorso milanesi. Diversi sono i casi dove l’intervento deve essere rapido, come un recente caso dove nella stessa notte in cui siamo stati contatti da una signora abbiamo dovuto trasferirla in una casa protetta per strapparla ad una situazione di grave violenza.

Telefono Donna è riconosciuto Centro Antiviolenza da Regione Lombardia e dispone di dieci case protette a indirizzo segreto, la sede principale è nell’ospedale Niguarda di Milano. La Onlus ha supportato oltre 100.000 donne nei 30 anni di attività. Per l'impegno profuso dal maggio 2020 è membro del Comitato di Coordinamento del Tavolo Antiviolenza di Regione Lombardia.