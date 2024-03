Via le palme, ecco le nuove piante: come sta cambiando l'aiuola davanti al Duomo

Procedono i lavori per la nuova aiuola di fronte al Duomo di Milano. Palme e banani sono stati sradicati nei giorni scorsi, mentre venerdì 15 marzo sono iniziate le operazioni per la posa dei nuovi alberi.

Ruspe e giardinieri daranno vita a quattro boschetti sempreverdi e frondosi. Alberi ma non solo, durante diverse stagioni, gli spazi dell'Oasi Zegna ospiteranno varie specie vegetali, come i rododendri dall'autunno alla tarda primavera, seguiti dalle piante di filadelfo. Inoltre, saranno presenti anche altre essenze vegetali grado di favorire la presenza di farfalle e insetti impollinatori.

La nuova aiuola del salotto buono della città, griffata Ermenegildo Zegna, è ispirata a un dipinto di Dino Buzzati ('Piazza del Duomo di Milano', olio su tela del 1957) che raffigura la cattedrale meneghina come una montagna delle Dolomiti. L’opera verrà inaugurata durante il salone del mobile (dal 16 al 21 aprile).

La storia delle Palme in Piazza Duomo

Era il 2017 quando il colosso statunitense delle caffetterie, prima ancora di aprire il suo primo locale a Milano (la roastery di piazza Cordusio, inaugurata nel corso di quello stesso anno), vinse il bando di sponsorizzazione per l'aiuola con un progetto capace in pochissimo tempo di "spaccare" la città tra favorevoli e contrari.

Matteo Salvini, leader della Lega, si scagliò ad esempio contro il progetto: "Mancano scimmie e cammelli, i clandestini ci sono", tuonò. E il movimento neofascista Casapound parlò di "africanizzazione" di Milano.

In realtà le palme scelte per piazza del Duomo sono di una specie originaria della Cina e resistono a temperature molto rigide, anche diversi gradi sottozero. Per non dire del fatto che non è raro, anche nella città di Milano, vedere palme nei giardini privati. I milanesi a favore della nuova aiuola fecero notare che, proprio in Duomo, a inizio Novecento le palme c'erano, seppure disposte in un modo diverso, come le fotografie dell'epoca testimoniano. E sempre febbraio 2017 scoppiò un incendio proprio tra le palme: sulle prime tutto fece pensare a un gesto volontario, ma poi si venne a comprendere che si era trattato di una "leggerezza", una sigaretta accesa da un ragazzo troppo vicino alle piante.