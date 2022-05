La nuova ala del campus del Politecnico

Aule studio ma soprattutto spazi per collaborare e lavorare insieme sui progetti. È la nuova "Collina degli studenti" allestita nel campus Bovisa del Politecnico di Milano; si tratta di un edificio (1.900 metri quadrati interni e altri 2.200 esterni) disposti su tre livelli per ospitare studenti, laboratori e spazi per docenti.

La nuova "ala" del Poli è un progetto cresciuto all'interno di "Vivipolimi", il programma nato per valorizzare, qualificare e ripensare in termini contemporanei gli spazi dell’ateneo e che coinvolge docenti, ricercatori e assegnisti impegnati nell’elaborare progettualità strategiche.

Come è fatto

Al primo piano, interamente destinato agli studenti, è collocata una sala studio con 70 postazioni cablate, un bar e 3 sale meeting room prenotabili dagli studenti mediante una specifica applicazione. Grazie alle ampie vetrate, risultano essere in stretta connessione fisica e visiva con lo spazio aperto esterno della collina antistante che ospita piante ad alto fusto, spazi per la socialità e percorsi pavimentati che culminano in una scalinata continua che consente il collegamento diretto con la quota inferiore del piazzale circostante. Una terrazza a cielo aperto, raggiungibile mediante il percorso loggiato, rappresenta un importante spazio polifunzionale in quota, adatto per l’organizzazione di eventi.

Al piano superiore si trova lo spazio Faculty che si configura come un luogo riservato alla vita di relazione della community, dotato di servizio bar-ristorante, sedute informali per il tempo libero e il lavoro di gruppo, una sala meeting cablata e dispositivi tecnologici touch per la sperimentazione di nuove modalità di lavoro condiviso.

Ai piedi dell’edificio, quasi nascosti nel sottosuolo, ci sono i magazzini di pertinenza dei principali dipartimenti collocati in Bovisa, affiancati al laboratorio di prova trazione funi afferente al dipartimento di meccanica.

Il campus della Bovisa verrà trasformato

"La Collina degli studenti rappresenta il primo e baricentrico tassello di un progetto più ampio di ridisegno e rigenerazione del campus La Masa, volto ad implementare le occasioni di socializzazione e relazione dei suoi utenti, trasformando gli spazi esistenti in luoghi - ha spiegato Emilio Faroldi, prorettore delegato del Polimi -. Nei prossimi mesi l’azione di valorizzazione del Campus contemplerà la naturalizzazione dei vuoti e degli assi di connessione mediante l’inserimento di aree verdi, alberature e nuovi spazi per la vivibilità degli spazi aperti".