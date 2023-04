Manca poco all'inaugurazione della nuova biblioteca di Calvairate

È più sempre più vicina l'inaugurazione della biblioteca di Calvairate. Nei giorni scorsi sono stati completati i collaudi funzionali. In attesa dell’apertura ufficiale, gli spazi all’ingresso e al primo piano potranno essere aperti al pubblico per utilizzi temporanei, come valutato positivamente in accordo con i vigili del fuoco.

Per quanto riguarda i nuovi arredi, si è chiusa la gara per la fornitura e sono state appena aperte le offerte economiche. Nelle prossime settimane sarà formalizzata l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto che permetterà l’arrivo degli allestimenti necessari per il funzionamento della biblioteca, la raccolta di libri e di tutti i materiali a disposizione degli utenti.

C'è ancora qualche cosa da sistemare, comunque. Nella relazione tecnica arrivata al comune ad esito del collaudo, è stata evidenziata la necessità di intervenire nell’impianto idrico per normalizzare la pressione: "Mm ha già redatto un progetto specifico per risolvere il problema nelle more del certificato di collaudo finale", precisano da palazzo Marino.