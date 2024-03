La nuova casa di Fedez: il rapper torna alle origini

Che Fedez non viva più sotto lo stesso tetto della moglie Chiara Ferragni e dei figli Leone e Vittoria si sa da tempo. A rivelarlo era stato Dagospia che aveva confermato i rumors di una possibile crisi tra i Ferragnez, raccontando della separazione tra i due. Le voci parlavano da tempo dell'ipotesi rottura e qualcuno aveva supportato la tesi a partire dalla notizia che il rapper stesse cercando casa in affitto. "Fedez ha fatto le valigie", quindi era stato lui a lasciare il nuovissimo attico di CityLife. Ma per andare dove?

A mostrare le foto della nuova abitazione da single di Fedez è l'account Instagram di Diva e Donna che fa riferimento al servizio in edicola questa settimana. Due le immagini pubblicate: una del rapper che esce dal palazzo di Milano dove abita in questo momento e l'altra dell'attico che avrebbe preso in affitto. Il nuovo domicilio non è del tutto nuovo al rapper: la didascalia del post, infatti, aggiunge anche il particolare che si tratta dello stesso stabile in cui Fedez viveva prima di sposarsi, in zona Navigli. Ulteriore elemento riportato è il tempo dell'affitto di tre mesi che lascia immaginare come davvero potrebbe trattarsi di una situazione transitoria e, come tale, di una crisi matrimoniale che potrebbe rientrare.

"Stanno affrontando una crisi più profonda del solito. La mia sensazione è che è una crisi aperta a tutti i possibili sviluppi" è stato il commento di Candida Morvillo rilasciato dopo l'intervista a Che tempo che fa durante la quale Chiara Ferragni ha confermato la distanza dal marito: "Certo, anche eventualmente allo scenario di un divorzio, però non siamo a un passo dalla decisione". Intanto la scelta è di vivere separati, almeno per un po'.