La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni sarà la più esclusiva di CityLife

La famiglia dei Ferragnez ha acquistato nel quartiere in costruzione Libeskind II, sul lato di via Spinola

E' ancora in costruzione, ma ha già gli acquirenti: Fedez e Chiara Ferragni, prima casa di proprietà insieme per la coppia influencer più famosa d'Italia. L'annuncio l'ha dato lei, nelle storie Instagram. "Quella in cui siamo adesso è in affitto, è una casa in cui stiamo benissimo", ha aggiunto l'imprenditrice milanese, da poco entrata nel cda di Tod's: "Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni".

Non quindi l'esigenza di allargarsi dopo la nascita della secondogenita Vittoria, ma più che altro di creare da zero il "contenitore" per la famiglia. L'appartamento attuale è di quasi 400 metri quadrati in un superattico delle case disegnate da Zaha Hadid, le "navi da crociera" bianche e marroni nel lato est di CityLife. In precedenza Fedez aveva un appartamento dall'altra parte dell'area, nelle case disegnate da David Libeskind.

Nella parte sud del quartiere, a fianco di piazza Giulio Cesare e di fronte a via Ambrogio Spinola, sono in costruzione alcuni edifici denominati Residenze Libeskind II, in tutto uguali all'area delle case Libeskind ma con edifici più bassi per "armonizzarsi" con le case di cent'anni fa della "vecchia" zona Fiera. Le abitazioni previste saranno 108, con consegna a metà 2022, e l'appartamento dei Ferragnez sarà proprio tra queste. Sarà, in particolare, la più grande e prestigiosa di tutto il complesso.