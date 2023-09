La nuova casa da 6 milioni di euro di Chiara Ferragni in Citylife

Non manca molto al termine dei lavori nel nuovo super attico di Chiara Ferragni e famiglia in Citylife. La consegna era prevista per l'autunno 2023. L'influencer e imprenditrice cremonese, nelle scorse ore, ha mostrato su Instagram le immagini dell'appartamento quasi ultimato. Si tratta di un'abitazione di lusso in una delle zone più esclusive della città, in zona piazzale Giulio Cesare, nel complesso Libeskind II, chiamato così in onore dell'archistar progettista. Il condominio non è lontano rispetto alla casa odierna dei Ferragnez, nella stessa area.

L'attico nel condominio dei milionari

Il valore di mercato, secondo alcune stime, dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro. Il design degli interni è stato a cura di Filippo Fiora e Federico Sigali con il loro atelier Studio 13.1. Dalle immagini si intravedono una avveniristica scala a chiocciola, un camino e una vista mozzafiato sulla città. Le tonalità scelte sono morbide, tra rosa, beige e particolari sfumature di grigio. Curiosità: ognuno dei figli, Vittoria e Leone, avrà un bagno privato.

Il complesso scelto da Chiara Ferragni e dal marito Fedez, nelle aree comuni, oltre a vigilanza privata e ampi spazi verdi, offre ai fortunati condòmini piscina e palestra.