Il nuovo appartamento di Michelle Hunziker a Milano

La nota showgirl Michelle Hunziker, regina della televisione, dopo la fine del suo matrimonio con Tommaso Trussardi si è trasferita a Milano. Il nuovo appartamento si trova nel quartiere Citylife, uno dei più esclusivi della città, amato da star e vip. Hunziker, recentemente diventata nonna di Cesare, il figlio della primogenita Aurora, nata dall’amore con Eros Ramazzotti, si gode questo momento magico.

L’appartamento con vista sulla città

Citylife è diventato una delle zone più richieste di Milano dai personaggi famosi. Molte delle case dei vip godono di una vista mozzafiato. L’appartamento di Michelle Hunziker non è da meno. La casa, racconta Today, ha un terrazzo verandato, in cui i toni tenui sono dominanti insieme a quelli che richiamano la natura. Il parquet si sposa con pareti coperte da carta da parati che riproducono piante e alberi sulle tonalità verdi. Nuance che si ritrovano anche nei cuscini presenti sul grande divano bianco. Nella parte esterna del terrazzo ci sono mobili che continuano sulle nuance del bianco circondate da piante che creano un angolo verde in casa.