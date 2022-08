Via Novara, iniziati i lavori per la ciclabile di 8 km

Otto chilometri di pista riservata alle biciclette. Aperti i cantieri per realizzare la ciclabile che collegherà via Rembrant, periferia ovest di Milano, con il confine di Settimo Milanese, snodandosi lungo via Novara.

I lavori, iniziati nei giorni scorsi, vengono effettuati tra le 21 e le 5 del mattino e prevedono la tracciatura delle linee che delimitano la bike lane. I cartelli, invece, verranno posizionati durante il giorno. Quella di via Novara, infatti, come già per la stragrande maggioranza delle ciclabili realizzate dalle giunte Sala e Sala bis, sarà 'leggera', ovvero semplicemente disegnata con segnaletica orizzontale sulla carreggiata, senza ricorrere a particolari infrastrutture.

"Per il futuro - le parole dell'assessora alla Mobilità, Arianna Censi - ci sarà ancora molto lavoro da fare per dare risposta alle richieste dei milanesi che utilizzano sempre più spesso le due ruote, anche grazie alla presenza di un numero sempre maggiore di itinerari di questo genere. Ogni scelta è stata presa dopo un attento studio dell’analisi di flussi di traffico e di studi di fattibilità complessi che hanno determinato progetti diversi in base allo spazio su strada e alle condizioni di sicurezza".

Il progetto della ciclabile di via Novara verrà realizzato in due diverse fasi. Dove il manto stradale è in buone condizioni si procederà a disegnare subito la pista; mentre dove sono necessari interventi, prima verrà effettuata la manutenzione e successivamente saranno realizzati i tratti mancanti. Ma quando chiuderanno i cantieri? La nuova ciclabile, fanno sapere da Palazzo Marino, sarà pronta prima dell'inverno.

Dall'opposizione non sono mancate le posizione critiche per la creazione di questa nuova bike lane. "Ennesima pista ciclabile non protetta e pericolosissima in una via ad alto scorrimento che ha già i suoi problemi di traffico - ha scritto su Facebook il consigliere comunale Alessandro De Chirico (Fi) -. Questa ciclabile, come tante altre, va bene solo per accontentare gli ecotalebani amici di Sala e aggiornare i km ciclabili realizzati con una pennellata per terra. Poco importa al Pd se aumenteranno le statistiche degli incidenti".

Negli anni scorsi, dopo un incidente mortale in cui un ciclista era stato travolto da un camion, i residenti di via Novara avevano chiesto al Comune di realizzare un percorso ciclabile, ribadendo la pericolosità per i ciclisti soprattutto del tratto via Novara all'altezza del sottopasso della Tangenziale Ovest. All'epoca, era il 2017, il comitato del quartiere Figino aveva proposto di creare una pista ciclopedonale tra Figino e Settimo Milanese utilizzando soprattutto via Molinetto, con l'aggiunta di un breve tratto ciclopedonale ex novo fino all'Esselunga di Settimo, dove inizia un'altra pista ciclabile.

A Milano sono attualmente in corso i lavori per tracciare ciclabili anche lungo l'Alzaia Naviglio Pavese (dove dovrebbero terminere a fine 2022); in via Primaticcio (il termine è previsto per primavera 2023); in via Vespri Siciliani (dove dovrebbero finire ques'autunno); in via Monte Rosa (sempre in autunno); in via Sardegna (a settembre); e in corso Sempione (quest'autunno). Già ultimata, invece, la pista che collega Milano con l'Idroscalo.