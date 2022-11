E ora la Scala mette in discussione la nuova sede dei laboratori

Il progetto della nuova sede dei laboratori del Teatro alla Scala nel quartiere Rubattino, dove c'era la fabbrica della Innocenti, è stato presentato a fine maggio, per l'esattezza il 26, al pubblico, e i vertici del teatro ne erano ovviamente consapevoli da prima. Ma, a quanto pare, il sovrintendente Dominique Meyer ha trovato solo ora (a meno di un mese dalla Prima) il tempo di chiedere chiarimenti per iscritto al Comune di Milano riguardo ai costi da sostenere per la manutenzione della sede.

I laboratori della Scala saranno tutti riuniti in un unico luogo, mentre oggi i depositi si trovano a Rho e i laboratori all'ex Ansaldo in zona Tortona. La nuova "fabbrica" sarà un complesso di legno e acciaio da 66mila metri quadrati che ospiterà anche le sale prove, le sartorie, i depositi, alcune sale polifunzionali e punti di ristoro per circa 300 persone. L'edificio avrà anche uno spazio di 4mila metri quadrati per mostre, corsi, eventi e altre attività in grado di attrarre visitatori dall'esterno.

Ma, per Meyer, sembra che il progetto sia fin troppo avveniristico, e contenga elementi che alla Scala non gradiscono troppo, come il verde intorno all'edificio e le vasche d'acqua. E i sindacati, per una volta, si dichiarano d'accordo con la dirigenza del teatro. Meyer pare preoccupato anche dei costi di riscaldamento e raffreddamento, sebbene il progetto preveda tra l'altro un impianto fotovoltaico di 3.600 kw che renderà l'edificio a emissioni quasi zero, a cui si aggiunge un sistema di geotermia a ciclo aperto per contribuire alla depurazione delle acque di falda. Per non dire del Parco della Lambretta, che raddoppierà l'estensione arrivando a quasi 100mila metri quadrati grazie a 38 milioni di euro del Pnrr. I visitatori (e i lavoratori) potranno beneficiare di percorsi tra canali, frutteti, filari di alberi e giardini d'acqua.