Ci sarà una nuova ferrovia tra Milano e Malpensa

Sono iniziati i lavori per collegare Malpensa all'asse ferroviario del Sempione. Tradotto? Anche sulla linea Milano-Gallarate ci saranno treni diretti all'aeroporto (attualmente i Malpensa Express viaggiano solo sulla tratta Saronno-Malpensa).

Il cantiere è iniziato in questi giorni ma per vedere l'opera completa bisognerà aspettare il 2024 (sempre se verrà rispettata la cronotabella). Il costo? Oltre 211 milioni di euro.

Chi paga la nuova ferrovia 80 milioni di euro arrivano dal ‘Patto per la Lombardia’; 63milioni di euro, pari al 30% del totale, dall'Unione Europea nell'ambito del programma ‘CEF - Connecting Europe facility - 2019 Cef transport Map call’; 56 milioni di euro da Ministero delle infrastrutture (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); 11 milioni di euro da regione Lombardia (all'interno del programma degli interventi per la ripresa economica – ‘Piano Lombardia’) e, infine, un milione di euro a carico di Sea.

L'opera nel dettaglio

Il collegamento ferroviario avrà una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione; una parte verrà realizzato in galleria, una parte - circa il 70% - a cielo aperto (ma in trincea). L'intervento rappresenta il completamento dell'accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa, e fa parte, in ambito UE, del cosiddetto ‘Global Project’ Malpensa T1 - Malpensa T2 - linea Sempione, del quale è attivo il collegamento ferroviario tra i terminal T1 e T2.

L'opera - il cui progetto è stato promosso da Ferrovienord in partnership con Sea - amplierà il bacino d'utenza dell'aeroporto, attraverso la riorganizzazione dei servizi nel quadrante nord ovest della regione. "Sarà garantito anche un più efficace e rapido collegamento fra l'aeroporto e la città di Milano, contribuendo significativamente a ridurre i tempi e a migliorare la sostenibilità del viaggio", spiegano da Rfi attraverso una nota.

"Con questa ferrovia ci saranno meno auto e più treni"

"Il collegamento si configura come un'alternativa sostenibile al trasporto stradale su gomma e a favore del trasporto pubblico - ha evidenziato l'assessore regionale Terzi -. Un'opera cruciale in vista delle Olimpiadi e che metto al centro la Lombardia nella rete di collegamenti con la Svizzera e l'Europa e, soprattutto, nel segno dell'intermodalità treno-aereo perché permetterà di potenziare gli itinerari verso l'area di Milano e di rafforzare il ruolo dell'aeroporto di Malpensa quale nodo di interscambio con servizi ferroviari di breve e medio raggio, ad alta velocità e transfrontalieri".

"Abbiamo destinato alla nuova ferrovia risorse significative del 'Patto per la Lombardia' e più recentemente del Piano Lombardia, chiedendo e ottenendo inoltre il cofinanziamento da parte dell'Unione europea - ha aggiunto il governatore della Lombardia Attilio Fontana -. Si tratta infatti di un'opera di rilevanza non solo nazionale ma internazionale, per le ricadute positive che riguardano i collegamenti dei Corridoi TEN-T. Un'infrastruttura che rispetta tutte le norme ambientali anche considerato che l'Europa, sempre attenta a questo tema, ha sostenuto e cofinanziato il progetto"