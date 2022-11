Apre oggi la nuova metro (M4) di Milano: festa e corse gratis

Da oggi Milano ha ufficialmente 5 linee metropolitane: apre la blu, la M4. La nuova metro apre le prime sei stazioni: dall'aeroporto di Linate a piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. L'inaugurazione è prevista alle ore 11 a Linate, alla presenza delle autorità e dei lavoratori delle imprese coinvolte. Dalle 12.30 poi la blu sarà utilizzabile dai cittadini, come informato da Atm.

La M4 è una "metropolitana leggera ad automatismo integrale": un sistema tecnologico che conserva le caratteristiche della metropolitana classica, ma con standard tecnici prestazionali più elevati e meno dispendiosi. La guida sarà driverless - senza conducente, come accade già per la M5 - e la blu avrà sarà dotata di un sistema di controllo intelligente del traffico che "garantisce ai passeggeri i più elevati standard di sicurezza", avevano spiegato da Atm. Le porte delle carrozze si aprono esclusivamente alla fermata dei treni in stazione "annullando il rischio di cadute o infortuni". La banchina di salita e discesa è completamente separata dai binari e dai vagoni in movimento, "garantendo l’incolumità delle persone".

La festa lungo viale Argonne e i viaggi gratis

Per viaggiare a bordo della M4 basterà il biglietto "base" di Atm da 2 euro. Ma per sabato 26 e domenica 27 novembre, primi due giorni di vita della blu, i milanesi potranno viaggiare sui treni della nuova metro completamente gratis perché per la città, e in particolare per i municipi coinvolti, sarà una festa.

In occasione dell'apertura, ha fatto sapere il comune, "insieme ai Municipi 3 e 4, è stata organizzata una festa lungo il parterre centrale di viale Argonne per scoprire i nuovissimi giardini completamente rinnovati con spazi riservati al gioco e allo sport". A partire dalle 10 del mattino, attività sportive con istruttori delle associazioni dilettantistiche a cui seguiranno esibizioni dimostrative di calcio, basket, bocce, ping pong e pallavolo nei diversi campi gioco presenti nell’area. Per i più piccoli, dalle 10 fino al primo pomeriggio, si susseguiranno spettacoli di burattini, laboratori teatrali e creativi, giocoleria, magia e truccabimbi.

Il cronoprogramma della linea metro M4

Le altre fermate della metro 4 hanno già comunque un cronoprogramma da rispettare: entro il 2023 la blu arriverà a San Babila, dove incrocerà la linea rossa M1, e alla fine dei lavori - prevista per il 202 - la linea conterà in totale 21 stazioni, fino all'altro capolinea di San Cristoforo. Entro giugno 2023, quindi, saranno pronte e aperte le fermate di Tricolore e San Babila.

La stazione successiva sarà Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3. Entro il 2024 saranno poi inaugurate tutte le 21 stazioni, che scandiscono i 15 chilometri della linea: Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo, l'altro capolinea.