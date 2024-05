La nuova organizzazione di Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente

Si riorganizza Arpa Lombardia, con un nuovo dipartimento locale (quello di Monza-Brianza) e due nuovi dipartimenti regionali tematici, uno per l'innovazione e uno per le prestazioni analitiche. La struttura sarà più snella e adatta alle esigenze dei territori in materia ambientale, a sostegno dello sviluppo economico. "Oggi più che mai parlare di ambiente significa coinvolgere in maniera trasversale il benessere e la qualità della vita, le innovazioni tecnologiche, la crescita delle imprese, quindi le scelte politiche per la comunità", dichiarano la presidente di Arpa Lucia Lo Palo e il direttore generale Fabio Cambielli.

I nuovi capi dipartimenti territoriali, da lunedì 3 giugno, saranno Calogero Trizzino (Milano), Simona Invernizzi (Monza-Brianza), Maria Luisa Pastore (Brescia), Maria Teresa Cazzaniga (Bergamo), Emma Porro (Lecco-Sondrio), Fabio Carella (Como-Varese), Gian Paolo Oneda (Mantova) e Beatrice Melillo (Lodi-Pavia).

A livello centrale la novità riguarda l'accorpamento di settori in dipartimenti regionali. Si tratta di due direzioni tecniche, una su controlli e prevenzioni rischio antropico (bonifiche, agenti fisici e così via), con a capo Madela Torretta, l'altra su monitoraggi e prevenzione (meteo, frane e così via), guidata da Orietta Cazzulli.

I due nuovi dipartimenti centrali, di cui si è accennato, sono quello per l'innovazione, la ricerca e la sostenibilità, guidato da Angelo Zicoia (rapporti con le università e i centri di ricerca) e quello per le prestazioni analitiche (analisi di laboratorio), guidato da Valeria Frattini.

"Un cambiamento necessario - concludono Lo Palo e Cambielli - per un’agenzia che sappia rispondere ai bisogni della comunità tutta prevenendo rischi, tutelando ogni punto del nostro ambiente, promuovendo una crescita responsabile. Il tutto orientato alla promozione di un’integrazione continua fra la sede centrale e le strutture territoriali che avranno altresì il compito di costruire e mantenere un alto livello di confronto con le istituzioni locali e le associazioni di categoria".