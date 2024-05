A Milano inaugura una nuova palestra sempre aperta, anche a Natale e Pasqua

In forma sempre. Sette giorni su sette. Apre ufficialmente a Milano il 16esimo club in Lombardia di "Anytime Fitness", il gruppo statunitense che con le sue strutture garantisce un servizio tutti i giorni dell'anno, Pasqua e Natale inclusi.

La nuova palestra, la settima sotto la Madonnina, sorge in Via Bisceglie 68, "in una location d’eccezione caratterizzata da un design moderno e ampi spazi luminosi. La struttura fa infatti parte del progetto di riqualificazione urbana dell’area Park West - si legge in una nota della società - e permetterà a tantissimi residenti e lavoratori della zona di entrare a far parte della community di Anytime Fitness".

Le palestre Anytime sono aperte 365 giorni all’anno e "offrono un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori a prendersi cura dei clienti in maniera attenta e professionale. Caratteristica peculiare del brand - prosegue il comune - anche l’interconnessione dei suoi club a livello globale: grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione, ogni socio può accedere in qualsiasi palestra Anytime Fitness d’Italia e del mondo in qualunque momento".

“Aprire il sedicesimo club in Lombardia rappresenta un doppio successo per la nostra azienda - ha sottolineato il Ceo di Anytime Fitness Italia, Roberto Ronchi -. È la conferma di una storia di passione e successo: quella nata tra il nostro brand e la community lombarda, sempre più grande e vicina alla nostra filosofia di fitness. Ma anche un passo ulteriore verso il traguardo dei 60 club in Italia da raggiungere entro la fine del 2024”.