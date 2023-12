Nascerà un nuovo angolo di Milano, ecco come sarà

Una piazza nuova, a vocazione verde e pedonale, capace di migliori connessioni con le strade e i quartieri limitrofi, fino allo Scalo di Porta Romana già da tempo in via di trasformazione. Un ambito strategico per la sua funzione di cerniera tra il centro cittadino e il quadrante che si estende oltre lo Scalo.

Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto di riqualificazione degli spazi pubblici tra piazza Trento e le vie contigue Crema, Palladio e Adige, che accompagnerà l’intervento di attuazione del nuovo headquarter di A2a e interesserà un territorio di quasi 63mila metri quadri di estensione.

Il progetto, firmato dagli architetti Antonio Citterio e Patricia Viel, è concepito per trasformare piazza Trento da mero snodo di traffico ad area fruibile da cittadini e cittadine come luogo di aggregazione, e prevede la completa rivisitazione degli spazi pubblici partendo dalla sostituzione dell’intera rete di sottoservizi per arrivare alla creazione di un’area a verde accessibile, alla riqualificazione dei marciapiedi e del parterre centrale, cui si aggiungono la creazione di nuove connessioni ciclabili e di un’area cani. Dalla piazza, la trasformazione si irradia poi nelle strade limitrofe: in via Crema angolo via Giulio Romano verrà realizzato ex novo il sagrato della chiesa di sant’Andrea, il tratto sud di via Crema sarà pedonalizzato (un intervento che permetterà anche l’introduzione di una piccola area giochi), e tra le vie Crema-tratto nord, Salmini e Verona verrà formata una nuova piazzetta pedonale.

I marciapiedi, allargati fino a 10 metri, diventeranno complanari alle carreggiate, che verranno ridotte, le alberature e le aree verdi mantenute ed incrementate (in via Adige in particolare è previsto un nuovo filare alberato), i tratti ciclabili potenziati e connessi tra loro. La risistemazione dell’area interesserà anche il mercato rionale di via Crema, ampliandone lo spazio dedicato.

“Prosegue la riqualificazione di un’altra porzione di città - commentano gli assessori Giancarlo Tancredi (rigenerazione urbana), Arianna Censi (mobilità) e Alessia Cappello (sviluppo economico) - con il duplice obiettivo di restituire a cittadini e cittadine uno spazio urbano godibile, a vocazione pedonale e ciclabile, e di sanare la discontinuità oggi esistente con la zona di Porta Romana, prevedendo un unicum riqualificato fino all’ex Scalo, alla Fondazione Prada e all’ambito Symbiosis”.

Gli interventi, per un valore complessivo di circa 11,6 milioni di euro, verranno effettuati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e con gli extra oneri dovuti per la costruzione del nuovo Headquarter A2a, consistente nella realizzazione di due edifici.

Le linee di indirizzo appena approvate sono funzionali alla firma della convenzione che avverrà a breve, e che dovrà comprendere anche la previsione di un nuovo parcheggio pubblico in piazza Trento. Il complesso degli interventi di riqualificazione dell’area prevede, infine, anche il recupero dei due edifici storici presenti, che hanno funzioni di servizio per A2A.