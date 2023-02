La nuova piazza verde al posto dell'area degradata da 30 anni

Un progetto di rigenerazione urbana, per una volta non nel capoluogo milanese ma a Bareggio, nella Città metropolitana. Un'area (l'ex cartiera) della cui riqualificazione si parla da almeno trent'anni e che, finalmente, avrà nuova vita con una piazza immersa nel verde, pensata e progettata per essere luogo di aggregazione e socialità.

A comunicarlo è la sindaca di Bareggio, la leghista Linda Colombo, che ha anche la delega all'urbanistica. Il progetto prevede la realizzazione della piazza, con piantumazione di specie botaniche secondo le linee guida del Parco Agricolo Sud, e di un centro polivalente, che potrà essere utilizzato per attività ricreative e culturali. Completano la riqualificazione due unità residenziali.

"È un passo importantissimo, finalmente si andrà a restituire alla cittadinanza un’area centrale che ha grandi potenzialità e che versa in condizioni di degrado da tempo immemorabile", sottolinea Colombo: "La riqualificazione dell’ex cartiera, infatti, è un intervento di cui si parla da almeno trent’anni e che, finora, è sempre rimasto solo nelle intenzioni di chi si è succeduto al governo del paese. La nostra amministrazione ha iniziato a lavorare a questo obiettivo fin dal primo giorno approvando una variante di Pgt che prevede il recupero di tutte le aree dismesse del centro e adesso, grazie alla collaborazione col privato, siamo arrivati a questo primo importante risultato".

Il prossimo passaggio prevede l'approvazione del progetto da parte dalla giunta. "Dando il via al recupero di quest'area si apre un nuovo capitolo per Bareggio dal punto di vista urbanistico, che porterà alla creazione di un nuovo centro storico più verde e a misura di famiglia", conclude la sindaca.