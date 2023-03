A Milano c'è una nuova piscina

È stata inaugurata nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo la nuova piscina del centro sportivo Cambini Fossati, nel Municipio 2. La struttura, che affianca e completa il centro sportivo esistente, presenta una vasca da 25 metri a sei corsie (la cui profondità varia da 1,20 m a 1,75 m), una vasca didattica per i corsi di nuoto family, baby e per il fitness acquatico e una palestra per i corsi di boxe, difesa personale e fitness. All'ingresso si trova un bar tavola fredda. E sopra la zona vasche sono posizionati pannelli fotovoltaici. In estate l'ampio giardino, accessibile dalla zona vasca, diventa solarium con lettini e ombrelloni.

"Il Cambini Fossati è stato oggetto di un'importante opera di riqualificazione negli scorsi anni e oggi, con l'inaugurazione della nuova struttura che ospita la piscina, il progetto di rinnovamento del centro può dirsi davvero completo - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Siamo felici di restituire alla città un impianto polifunzionale, accessibile a tutti e a tutte, fruibile tutto l'anno".

La struttura è stata inaugurata mercoledì, ma è già operativa da oltre un mese e conta già 1.600 frequentatori e oltre 700 iscritti ai corsi. "Siamo molto soddisfatti dei risultati della stagione 2022/2023, caratterizzata dalla presenza di oltre 45.000 iscritti ed oltre un milione di accessi nei vari centri sportivi - ha aggiunto Rosanna Volpe, presidente di Milanosport -. L’inaugurazione della nuova piscina nel Centro Cambini Fossati rappresenta un ulteriore elemento di attrattività sportiva per gli amanti del nuoto. Il Centro rappresenta un punto di riferimento per tante società sportive e per gli appassionati di tennis e padel. La nuova palestra attrezzata e il grande giardino esterno completano tale centro sportivo che, quindi, si impegna a garantire la massima fruibilità da parte degli sportivi impegnati negli allenamenti quotidiani e nelle competizioni, con una particolare attenzione agli iscritti con disabilità".