Novità per l'Area B a Milano: cosa cambia dal 16 giugno per la ztl

Novità per la zona a traffico (ztl) limitato che 'abbraccia' praticamente quasi l'intero comunale di Milano, Area B. Palazzo Marino ha deciso di semplificare le modalità di richiesta delle deroghe per l'accesso in Area B per i veicoli in divieto che hanno diritto a 25 o 5 giornate di ingresso, a seconda se siano o meno residenti a Milano. Dal 16 giugno basterà attivare la nuova funzionalità 'rilevazione automatica giornate deroga' sul servizio online Area B e il sistema conteggerà automaticamente gli ingressi.

Tra le deroghe previste per la ztl Area B, c'è la misura che consente ai residenti all’interno della città di Milano di usufruire di 25 giorni di accesso e circolazione dinamica all'anno, anche non consecutivi per una sola vettura. La stessa misura è riconosciuta anche alle imprese con sede operativa in Milano. I non residenti, invece, possono usufruire di 5 giorni di accesso, sempre previa registrazione.

Una sola registrazione online per la deroga in Area B

Finora, oltre a registrarsi obbligatoriamente sul servizio online Area B, era necessario anche richiedere la deroga per ogni singolo ingresso, indicando la data di utilizzo. Da domenica 16 giugno sarà sufficiente la sola registrazione.

Per attivare la rilevazione automatica il proprietario del veicolo dovrà utilizzare il servizio online Area B, associando la targa alla propria anagrafica. Quest'ultima attività, da effettuare una sola volta, è necessaria per avviare la rilevazione automatizzata dei transiti e impostare il numero di giornate di accesso e circolazione in deroga di cui gli interessati possono usufruire.

Se la targa rilevata non risulta attiva su alcuna anagrafica non può usufruire delle giornate di deroga. Sullo stesso sito sarà presente anche l'informazione di quanti ingressi sono ancora disponibili prima di incorrere in sanzioni.

Quali sono i veicoli che possono entrare in Area B?

Ricapitoliamo quali sono i filtri proposti da Area B per gli ingressi dei veicoli a Milano: ecco le tabelle proposte sul portale della ztl.

Auto e veicoli per il trasporto di persone

Possono entrare fino al 30 settembre 2025:

Euro 3 benzina

fino al 30 settembre 2028:

Euro 4 benzina

Euro 6 diesel leggeri A-B-C

fino al 30 settembre 2030:

Euro 6 diesel D_TEMP

Euro 6 diesel D

Potranno sempre entrare:

Euro 5 e 6 benzina

GPL, metano, bifuel, ibride ed elettriche.

Autoveicoli per il trasporto di cose

Possono entrare fino al 30 settembre 2024:

Euro 2 benzina

Euro 3, 4 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel (N1) e Euro , I, II, III, IV pesanti diesel (N2-N3) con FAP after-market installato entro 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 - IV

Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh

Euro 5 leggeri diesel (N1)

Euro V pesanti diesel (N2-N3) senza FAP

Euro V pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)

Euro V pesanti diesel (N2-N3) con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI

fino al 30 settembre 2025:

Euro 3 benzina

fino al 30 settembre 2028:

Euro 4 benzina

Euro 6 diesel leggeri A-B-C (N1)

fino al 30 settembre 2030:

Euro V pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh

Euro V pesanti diesel (N2-N3) con FAP after-market e con classe massa particolato pari a Euro VI

Euro 6 diesel leggeri D_TEMP – D (N1)

Euro VI pesanti diesel (N2-N3) (gli autoveicoli saranno derogati dalle limitazioni: fino al 20° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati entro il 31/12/2020; fino al 14° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati dal 01/01/2021 al 31/12/2025).

Possono sempre entrare:

Euro 5 e 6 benzina

GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici.

Autoveicoli per trasporto specifico e uso speciale

Possono entrare fino al 30 settembre 2030:

Diesel Euro 0-1-2-3-4-5-6 e Euro 0-I-II-III-IV-V-VI con FAP o che certifichino l'impossibilità di installazione di un FAP.

I veicoli trasporti speciali/uso specifico di classe Euro 6-VI saranno derogati almeno fino al 17° anno dalla data di prima immatricolazione.

Autobus

Possono entrare fino al 30 settembre 2024:

M2, M3 benzina di classe Euro II

M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh

M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV

M2, M3 diesel di classe Euro V senza FAP

M2, M3 Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)

M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI

fino al 30 settembre 2025:

M2, M3 benzina di classe Euro III

fino al 30 settembre 2028:

M2, M3 benzina di classe Euro IV

fino al 30 settembre 2030:

M2, M3 diesel Euro V con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh

M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI

M2, M3 diesel di classe Euro VI (gli autoveicoli saranno derogati dalle limitazioni: fino al 20° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati entro il 31/12/2020; fino al 14° anno dalla data di prima immatricolazione, se immatricolati dal 01/01/2021 al 31/12/2025).

Motoveicoli e ciclomotori

Possono entrare fino al 30 settembre 2025:

a due tempi Euro 2 e 3

a gasolio Euro 2 e 3

a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2

fino al 30 settembre 2028:

a benzina a quattro tempi Euro 3

fino al 30 settembre 2030:

a due tempi Euro 4

a gasolio di classe Euro 4, 5

Possono sempre entrare:

a due tempi di classe Euro 5, a benzina 4 tempi di classe Euro 4 e Euro 5

GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici​.

Altre categorie di veicoli

Accesso senza registrazione alla piattaforma online di Area B

velocipedi



autoambulanze



veicoli delle forze armate , delle forze di polizia, della polizia locale, della Croce Rossa Italiana, degli ospedali, della ATS, dei vigili del fuoco, della Protezione Civile che siano riconoscibili dai sistemi automatici degli accessi in virtù della targa speciale



, delle forze di polizia, della polizia locale, della Croce Rossa Italiana, degli ospedali, della ATS, dei vigili del fuoco, della Protezione Civile veicoli con contrassegno per la disabilità rilasciato dal Comune di Milano il cui titolare sia a bordo del veicolo, in quanto tale adempimento viene espletato al momento del rilascio del pass disabili

Accesso con obbligo di registrazione del veicolo alla piattaforma online di Area B (vedi in questa pagina la sezione Utilizza i servizi)

veicoli con contrassegno per la disabilità rilasciato fuori Milano , il cui titolare sia a bordo del veicolo e la cui targa sia stata comunicata prima dell'utilizzo mediante la registrazione obbligatoria (per ulteriori informazioni visitare Mobilità - Servizi per le disabilità)



, il cui titolare sia a bordo del veicolo e la cui targa sia stata comunicata prima dell'utilizzo mediante la registrazione obbligatoria (per ulteriori informazioni visitare Mobilità - Servizi per le disabilità) veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori

- la registrazione deve essere completata prima dell’accesso alla ztl

- il periodo di validità della registrazione della targa decorre dal giorno di inserimento nel servizio online Area B, è correlato al titolo giuridico di disponibilità del veicolo, non potrà eccedere il limite massimo di 1 anno



muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori - la registrazione deve essere completata prima dell’accesso alla ztl - il periodo di validità della registrazione della targa decorre dal giorno di inserimento nel servizio online Area B, è correlato al titolo giuridico di disponibilità del veicolo, non potrà eccedere il limite massimo di 1 anno veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle forze armate, alle forze di polizia, alla polizia locale, alle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, agli Ospedali, alle ATS, ai vigili del fuoco, delle organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile non sono riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica degli accessi

Allegare la seguente documentazione:

- carta di circolazione del veicolo (nel caso di Organizzazioni Operanti in materia di Protezione Civile, sulla carta di circolazione deve essere indicato “l’uso di Protezione Civile”)

- verbale di consegna per i veicoli in leasing o noleggio.

La registrazione deve essere completata prima dell’accesso alla ztl.

Il periodo di validità della registrazione della targa decorre dal giorno di inserimento nel servizio online Area B, è correlato al titolo giuridico di disponibilità del veicolo, non potrà eccedere il limite massimo di 1 anno