La piscina Scarioni verrà letteralmente rimessa a nuovo

Verrà rimessa letteralmente a nuovo la piscina Scarioni di via Valfurva a Milano (zona Niguarda). Nei giorni scorsi palazzo Marino ha riconosciuto l'interesse pubblico della proposta presentata dalla società iberica Ingesport health and spa consulting che si è fatta avanti per gestire l'impianto per i prossimi 42 anni.

Il progetto di partenariato pubblico-privato prevede un intervento di riqualificazione che darà un nuovo volto e nuove funzionalità all'impianto, riconsegnandolo alla città.

Come sarà la nuova piscina Scarioni

All'interno il nuovo centro sportivo balneare Scarioni ospiterà una piscina di insegnamento, una piscina di nuoto a sei corsie (25 x 12,5 metri), un'area per l'idroterapia e SPA, sale polivalenti, sala fitness, spogliatoi generali e di gruppo, ludoteca e bar, oltre ai locali tecnici per l'amministrazione, gli atleti e il personale di servizio.

Gli spazi esterni saranno ridefiniti: sarà realizzato un centro balneare con una piscina per il nuoto degli adulti e un'altra per i bambini e le bambine e sarà ridisegnata un'ampia zona verde, con aree pedonali e di parcheggio con pannelli fotovoltaici annesse al centro.

I lavori di demolizione interesseranno l'edificio di ingresso su via Valfurva e quello che ospita le cabine a rotazione su via Val Maira. Sarà quindi realizzato un nuovo edificio con destinazione centro fitness-palestre e un parcheggio multipiano.

È inoltre prevista la gestione dell’edificio multifunzionale adiacente al centro sportivo, che sarà ristrutturato per fornire al quartiere e alla città uno spazio di incontro, collaborazione, integrazione e pratica di particolari discipline sportive.

I lavori e i costi

Il costo dei lavori di riqualificazione è stimato in circa 17,8 milioni di euro e sarà completamente a carico del concessionario. In totale il cantiere dovrebbe durare due anni. La società non pagherà l'affitto per i primi 4 anni di attività successivametne corrisponderà 80mila euro all'anno al comune.

Per il momento non sono state rese note le tariffe ma dal comune fanno sapere che "saranno in linea con i riferimenti di settore" e che ci saranno "abbonamenti scontati per famiglie (gratis per i figli minorenni), e agevolazioni per giovani e terza età". Le strutture esterne, infine, saranno aperte a tutti, anche non abbonati.