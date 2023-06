Entro fine anno inizierà il cantiere della Statale a Mind

Entro fine anno verrà posata la prima pietra della nuova sede dell'università Statale di Milano a Mind, l'ex area Expo. Nel frattempo il Consiglio di amministrazione dell'ateneo ha deliberato il contratto di compravendita dei terreni: Statale e Arexpo renderanno definitivo il contratto preliminare, siglato nel 2019, che prevede l'acquisizione da parte dell'Università di una area di 65mila metri quadri al prezzo di per oltre 13 milioni di euro.

La nuova sede delle facoltà scientifiche verrà costruita in fretta, dato che sarà pronta nel 2026. All'interno graviterà una comunità di oltre 23 mila persone tra studenti, ricercatori, docenti e personale di staff, con 18mila metri quadri l’area didattica e 35mila di laboratori. Non solo, verranno creati 5.500 mq di area verde da destinare all’orto botanico, ma anche impianti sportivi, nidi aziendali e residenze. La Statale, infatti, vuole potenziare i servizi legati al diritto allo studio, disponendo di 1.100 posti letto in strutture residenziali, 400 dei quali da destinare agli studenti beneficiari di borse per il Dsu, 600 destinati a studenti e 100 ad uso foresteria. Il nuovo polo universitario si troverà nel cuore del quartiere Mind e la porta di accesso al campus sarà il Learning Center, una biblioteca con 1.700 posti, aperta agli studenti e ai milanesi, e lungo il Decumano si svilupperà un grande parco pubblico.

L'edificio è stato firmato dallo studio Cra (Carlo Ratti Associati) e si basa sulla rivisitazione di cinque corti ispirate alle università italiane ed europee. "Un tributo e un linguaggio di continuità con la tradizione milanese e, in particolare, un omaggio alla Ca’ Granda, la storica sede centrale dell’Università degli Studi di Milano", ha precisato l'ateneo in una nota. Tradizione, ma soprattuto innovazione. La nuova università dovrebbe ottenere la più alta certificazione energetico-ambientale internazionale Leed gold.

“Oggi si segna un passaggio decisivo e concreto per l’avvio, entro fine anno, dei lavori del nuovo campus Mind, con la definizione di un progetto scientifico che mette al centro l’innovazione e la sostenibilità - ha chiosato in una nota il rettore dell'Università Statale Elio Franzini -. Una opportunità per il futuro degli studenti che ha impegnato e impegnerà la Statale e le istituzioni territoriali e nazionali in un percorso di crescita comune".

Sempre entro fine 2023 inizierà la riqualificazione e rifunzionalizzazione del polo di Città Studi. Più nel dettaglio verrà ristrutturata l'area di via Celoria 2, che ospiterà il campus dei Beni culturali, primo insediamento del campus umanistico di Città Studi, nel quale saranno anche presenti corsi di studio di area economica, politica e sociale.