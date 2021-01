Scatta la ristrutturazione della stazione di Milano Domodossola: ecco come sarà

Nuovi pavimenti, nuove luci e nuovi impianti. Una stazione nuova di zecca, in pratica. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della stazione di Milano Domodossola di Ferrovienord. Il progetto, che prende il nome di “reMi.Do - Rebuild Milano Domodossola”, prevede la sostituzione di controsoffitti, pavimenti, rivestimenti e corpi illuminanti e l'adeguamento degli impianti elettrici. I lavori, che saranno realizzati da Euroelettrica Impianti, interesseranno sia l’atrio, sia le banchine.

Il cantiere, secondo quanto comunicato dalla società, durerà 255 giorni “salvo eventuali imprevisti legati all'emergenza sanitaria in corso”, precisano da Piazzale Cadorna. La stazione, comunque, non chiuderà: durante il cantiere sarà assicurato il normale funzionamento dato che le lavorazioni verranno infatti eseguite a compartimenti, ciascuno dei quali sarà chiuso e reso inaccessibile ai non addetti ai lavori, garantendo la massima sicurezza.

La stazione di Milano Domodossola

La stazione è stata inaugurata il 15 maggio 2003 col nome Milano Nord Domodossola-Fiera" ed entrò in servizio tre giorni dopo. È stata realizzata nell'ambito dei lavori di quadruplicamento della tratta ferroviaria Milano Cadorna-Milano Bovisa, per avvicinare le linee del Gruppo FNM alla Fiera di Milano, sostituendo la storica stazione della Bullona, collocata poche centinaia di metri più a nord. Dal 29 aprile 2015 è attivo l’interscambio con la linea M5 delle metropolitana di Milano.

La stazione di Milano Domodossola ha quattro binari passanti serviti da due banchine laterali e da una banchina centrale a isola. I binari 1 e 3 sono per i treni in direzione Milano Bovisa, mentre i treni diretti a Milano Cadorna impiegano i binari 2 e 4.