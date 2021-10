Sono iniziati i lavori per la nuova maxi stazione di Sesto

/ Via Alberto Falck

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la nuova stazione di Sesto San Giovanni all'interno dell'ex area Falck. Nella mattinata di lunedì 11 ottobre è stata posata la prima pietra del nuovo scalo ferroviario disegnato da Renzo Piano, riadattato dallo studio Ottavio Di Blasi & Partners e realizzato da Cimolai, ditta che si è aggiudicata l’appalto da oltre 13 milioni di euro.

La stazione avrà la forma di un ponte e ricongiungerà finalmente due parti di città che i binari avevano separato. Più nel dettaglio sarà composta da una passerella pedonale lunga 89 metri e larga 18; il lungo architrave sarà sospeso a 14 metri di altezza (sopra i binari esistenti) e avrà un affaccio sul maxi parco urbano da 250mila metri quadri che sarà realizzato entro il 2025 sui terreni dell'ex acciaieria. La nuova stazione sarà realizzata completamente utilizzando ferro e vetro; non solo: sul tetto verrà installata una copertura fotovoltaica in grado di soddisfare interamente i bisogni energetici dello scalo. I tempi di realizzazione? Circa due anni.

Il nuovo hub, comunque, è solo il primo tassello di una serie di cantieri che cambieranno il volto dell'area. Sui terreni della vecchia maxi fabbrica sorgerà la Città della Salute e della ricerca (ospedale da 660 posti letto e 20 sale operatorie). Inoltre verranno costruite nuove residenze (per universitari e on) nuove piazze e negozi di vicinato. Un nuovo pezzo di città, per dirla con poche parole.