A Milano verrà costruita una nuova stazione (costerà oltre 30 mln)

Da una parte ci sarà Mind (l’ex area Expo), dall’altra il quartiere di Cascina Merlata. In mezzo verrà costruita la nuova stazione di Milano. L’hub è stato presentato venerdì 7 giugno e costerà 33,5 milioni di euro: 10 saranno a carico del comune di Milano, 23,5 finanziati attraverso il Contratto di Programma Investimenti tra Mit e Rfi relativo ai City Hub e alle linee metropolitane.

L’intervento si inserisce sulla direttrice Milano-Varese, nel tratto compreso tra Rho Fiera e Milano Certosa, e prevede la realizzazione di una banchina coperta che sarà collegata da un sistema di scale fisse, mobili e ascensori alla passerella già esistente, realizzata per Expo. Il progetto prevede anche un edificio di stazione dotato di atrio, sala d'attesa e servizi per i viaggiatori. All’esterno ci sarà una velostazione dedicata alle biciclette, oltre a aree dedicate ai taxi e parcheggi.

“La realizzazione di questa fermata è per noi molto importante – ha dichiarato l’Ad di Rfi, Gianpiero Strisciuglio – Milano MIND sarà un esempio di stazione che avrà funzioni e servizi pensati per un contesto urbano in piena trasformazione, molto diverso da quello attuale”.

Quando il progetto Mind sarà completato, secondo quanto reso noto da Rfi e Landlease, saranno circa 45mila le persone che frequenteranno l’area ogni giorno, 35mila in più rispetto alla media attuale. Il primo salto in avanti è previsto nel 2027, quando arriveranno oltre 23mila tra studenti, docenti e ricercatori dell’Università Statale, che ha deciso di creare il suo nuovo campus proprio tra Cardo e Decumano.