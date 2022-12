La nuova stazione green di Milano

La nuova stazione di Milano Tibaldi è stata inaugurata nella giornata di lunedì 5 dicembre (ma sarà utilizzabile solo da domenica 11 dicembre). Lo scalo ferroviario si trova sulla linea Milano-Mortara, cintura sud di Milano, e in prossimità dell'Università Bocconi.

La fermata - costata a Rfi 22 milioni di euro - è stata progettata da Reti ferroviarie italiane in partnership con palazzo Marino ed è caratterizzata da spazi verdi esterni a servizio di passeggeri e cittadini. Non solo, la nuova stazione è caratterizzata da pareti ed elementi di ingegneria naturalistica integrati nelle barriere antirumore, nelle strutture e negli argini della stazione, in grado di assorbire (parzialmente) le emissioni di anidride carbonica, di riutilizzare le acque piovane e migliorare il microclima e la resilienza urbana in un contesto fortemente antropizzato. "Il progetto è parte della nuova visione di Rfi che vede le stazioni ferroviarie sempre più integrate del paesaggio urbano, un’oasi verde in città da vivere quotidianamente e non solo un punto di passaggio", si legge in una nota della società.

Come è stata studiata

La fermata, rialzata rispetto al piano strada, è accessibile attraverso due percorsi pedonali e una pista ciclabile. Adeguata agli standard europei previsti per i servizi ferroviari metropolitani, rispetta tutte le norme per l’accessibilità: marciapiedi lunghi 250 metri, alti 55 cm – per facilitare la salita e discesa dai treni - raggiungibili attraverso scale, scale mobili e ascensori panoramici; pensiline d’attesa lunghe circa 150 metri che coprono anche i percorsi pedonali pubblici; pavimentazione dei marciapiedi dotate di percorsi tattili per ipovedenti; è presente un sistema di informazioni ai viaggiatori con monitor e annunci sonori lungo i marciapiedi.

La cerimonia di inaugurazione

Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi a mezzogiorno di lunedì 5 dicembre, erano presenti Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del consiglio, Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di regione Lombardia, Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana comune di Milano, Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi di Milano e Vera Fiorani, amministratrice delegata e direttrice generale di rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs).