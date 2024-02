La nuova 'tangenziale' in costruzione in Brianza

Quasi 500 metri, meno di mezzo chilometro di tracciato per rivoluzionare la viabilità tra Cesano Maderno e Seveso. Questo l'obiettivo della nuova tangenziale nord i cui lavori sono già partiti. Il nuovo itinerario, racconta MonzaToday, si sviluppa tra i comuni di Cesano Maderno e Seveso in direzione sud-ovest nord-est: consente l’attraversamento della ferrovia e del fiume Seveso creando un collegamento tra la ex SP 44 via nazionale dei Giovi con la ex SS 35 Milano-Meda.

Planimetria generale nuova tangenziale nord Cesano Maderno Seveso

Gli interventi per la realizzazione della nuova tangenziale nord di Cesano Maderno sono iniziati a fine gennaio per creare un nuovo asse stradale in direzione nord est-sud ovest che arriva a Seveso, un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como. Sarà pronta entro la fine del 2025, termine in cui è prevista la consegna definitiva dei lavori affidati all’impresa Quadrio Costruzioni s.p.a per un investimento (finanziato da Regione Lombardia) di 21.346.089,00 euro nell’ambito del Contratto di Programma con Ferrovienord.

Nuovo sottopasso ferroviario

Come sarà la nuova tangenziale nord

La nuova tangenziale è stata presentata nel corso di una conferenza stampa durante la quale sono intervenuti i sindaci di Cesano Maderno e Seveso Gianpiero Bocca e Alessia Borroni e il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna.

La lunghezza complessiva della nuova tangenziale è di 483 metri. L’asse stradale principale ha inizio nel territorio di Cesano Maderno da una nuova rotatoria che verrà realizzata in corrispondenza della confluenza tra via Nazionale dei Giovi (SP44bis), via Garibaldi e via Volta a Cesano Maderno. La tangenziale supera il torrente Seveso grazie alla costruzione di un nuovo ponte a scavalco e prosegue con un tratto in discesa, tra scatolari aperti della lunghezza di 70 metri, fino alla galleria artificiale, della lunghezza di 101,55 metri, larga 9 metri e alta 5 metri dalla sede stradale, che consente il superamento della linea ferroviaria Milano-Seveso-Asso. In uscita la strada prosegue tra scatolari aperti per 86 metri per procedere fino a raggiungere una nuova rotatoria da realizzare in corrispondenza di via Cadore e via Sabotino nel Comune di Seveso. A conclusione dei lavori verrà chiuso il passaggio a livello di via Como che permette ora l’attraversamento della linea ferroviaria Milano – Seveso – Asso.

“La realizzazione della tangenziale nord - dichiara il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca - è un’opera imponente e importante che contribuirà a migliorare la viabilità interna di Cesano Maderno, nonché gli assi stradali e i collegamenti con Seveso, anche in previsione dei lavori e della nuova viabilità connessa alla realizzazione dell’Autostrada Pedemontana. Al termine dei lavori sarà possibile bypassare il passaggio a livello di via Como, fluidificando il traffico cittadino e consentendo, inoltre, ai pedoni di transitare in totale sicurezza grazie al nuovo sottopasso ciclopedonale protetto. I fondi per l’intervento rientrano tra quelli destinati alle opere di compensazione viabilistica di Pedemontana”.

Il sottopasso pedonale

Per favorire la mobilità dolce sul territorio è prevista inoltre la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale sotto l’attuale via Liberazione a Cesano Maderno: sarà lungo 12 metri, largo quattro metri e collocato a circa 50-60 metri dall’attuale passaggio a livello. Il sottopasso sarà dotato di rampe ciclopedonali con percorso rettilineo a est e con percorso a ferro di cavallo a ovest e sarà realizzato consentendo l’accessibilità per le persone con disabilità, nel rispetto della normativa vigente.

È stato inoltre previsto un intervento di riqualificazione, ricucitura e messa in sicurezza degli assi stradali collegati all’itinerario principale, per migliorare l’accessibilità delle aree comprese tra i corsi d’acqua e la linea ferroviaria. Saranno realizzate: una nuova complanare a nord dell’asse principale che consente il collegamento tra la rotatoria sulla SP44bis e la via Confalonieri; una nuova complanare a sud dell’asse principale che consente il collegamento tra la rotatoria sulla SP44bis e la zona residenziale lungo via Como e via Lecco; la viabilità di collegamento in direzione nord-sud tra via Confalonieri/via Mezzera e via Como.

“Si tratta di un progetto che si realizza dopo tanti anni di attesa grazie alle compensazioni viabilistiche di Pedemontana e gli interventi di Ferrovienord e di Regione Lombardia. Sarà un'opera strategica al centro di un’area fortemente industrializzata e abitata. Questo primo sottopasso inizierà a dare una svolta non solo alla viabilità ma anche alla qualità della vita dei cittadini che eviteranno le lunghe soste ai passaggi a livello, cambiando il volto di Seveso" commenta la sindaca di Seveso Alessia Borroni.

Visuale ponte sul Seveso

Quando sarà pronta la nuova tangenziale

A fine gennaio sono stati consegnati gli spazi oggetto di intervento e la conclusione del cantiere è prevista entro la fine del 2025. L’intervento è finanziato completamente da Regione Lombardia con 21.346.089,00 euro nell’ambito del Contratto di Programma con Ferrovienord. Sono state già eseguite le attività di bonifica da ordigni bellici e la risoluzione di un importante interferenza con un gasdotto gestito da Snam. Attualmente sono in corso le attività preliminari alla cantierizzazione, i rilievi particolareggiati e gli incontri di coordinamento con i gestori dei sottoservizi interferenti.

"Durante le attività di realizzazione delle opere sarà necessario effettuare delle leggere deviazioni stradali provvisorie e di lunga durata sulla via Repubblica/della Liberazione e su via Como per l’interferenza con diversi sottoservizi. Sono previsti interventi più invasivi, ma di breve durata, per attività sui manufatti interferenti con la ferrovia e nelle connessioni con la viabilità esistente. Le attività che interferiscono con la circolazione ferroviaria verranno eseguite in orario notturno, in particolare la galleria artificiale. Ferrovienord avrà cura di limitarne l’entità e la durata e porrà in essere azioni mitigative al fine di contenere il rumore. In concomitanza con l’apertura del tracciato viabilistico e del sottopasso ciclo-pedonale verrà chiuso in maniera definitiva il passaggio a livello sulla via Como" spiegano da FerrovieNord.

“Le opere che oggi abbiamo presentato - afferma il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna - rispondono a una precisa domanda di mobilità, offrendo un importante nuovo percorso per gli spostamenti lungo l’asse est-ovest del territorio, eliminando anche le attuali interruzioni della circolazione dovute alla chiusura del passaggio a livello. Un intervento importante che riqualifica tutta la viabilità dell’area, valorizzando la mobilità dolce con nuovi percorsi, a vantaggio e beneficio di tutti i cittadini”.