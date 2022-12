Sta per aprire la variante della Varesina

I lavori termineranno oggi e già da domani, venerdì 30 dicembre, sarà peroccibile la variante della Varesina tra Arese e Baranzate, tratto stradale compreso tra la rotonda sull'attuale SP233, in corrispondenza con via Vismara ad Arese, e l'esistente rotonda di via Stella Rosa a Baranzate, alle spalle del centro commerciale.

La nuova arteria stradale (circa 2 chilometri in carreggiata singola) permette di collegare direttamente la strada provinciale SP233 alla A52 "Tangenziale nord" e alla A8 "autostrada dei laghi" evitando di percorrere tratto di Ospiate, particolarmente congestionato per la presenza di incroci semaforizzati.

"La rotatoria e il collegamento alla SP133 in corrispondenza della villa Arconati di Bollate, aperti al traffico dallo scorso aprile, completano l'opera studiata per il rendere fluido il traffico nel tratto di Varesina più vicino a Milano, che negli ultimi decenni è di fatto diventato un tutt'uno con la Metropoli", precisano dalla Città Metropolitana di Milano. Cantiere finito ma non i lavori: a gennaio verrà sistemata l'area verde a ridosso del parco delle Groane, tra via Vismara e il canale scolmatore, con la piantumazione di circa 800 piante e 600 arbusti.