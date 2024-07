Il "quadrilatero" in cui saranno costruite case a prezzi bassi

Quattro aree fondiarie sono state messe a bando dal Comune di Milano per la vendita o la cessione per 90 anni. Le aree si trovano tra le vie Monti Sabini, Amidani, Gabussi e Zanetto Bugatto, nell'ambito urbano tra gli assi stradali di via Virgilio Ferrari (a ovest) e via Ripamonti (a est), e fanno parte del Pii (Programma integrato di intervento "Monti Sabini".

Il bando è online fino al 20 settembre. L'asta pubblica si terrà il 26 settembre. L'importo base è fissato in 3 milioni e 555mila euro. Il 40% del punteggio sarà dato La superficie del Pii misura 44.343 metri quadrati, di cui 12.700 previsti a verde pubblico. La superficie delle aree a bando (che saranno cedute in un unico blocco) è pari a 12.643 metri quadrati. La superficie lorda è di circa 23mila metri quadrati. La quota maggiore, pari ad almeno il 50%, è vincolata all'edilizia residenziale sociale (appartamenti in locazione a canone agevolato ventennale). Un massimo del 30% può essere destinato a residenza libera. Il 15% a residenza convenzionata. Il 5% a funzioni urbane come commercio e servizi.

Sarà poi realizzata una strada pedonale all'incrocio Amidani-Gabussi, nonché la connessione Bagutto-Amidani. Previsto un intervento di bonifica dell'area a est di via Amidani così come il completamento della pista ciclabile Bugatto-Gabussi, un plesso scolastico a est di via Amidani, una biblioteca e altro ancora.

"Giunge finalmente a compimento un complesso Programma di intervento che aveva visto la luce già una quindicina di anni fa e che per varie traversie non si era mai completato - dice l’assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Adesso abbiamo una duplice occasione: procedere con la riqualificazione di un altro tassello di città in una zona periferica, e farlo spingendo soprattutto sulla realizzazione di case a canoni calmierati, come risposta a un bisogno molto sentito in città che rappresenta una delle principali sfide per l’amministrazione comunale, soprattutto in questa seconda fase del mandato".