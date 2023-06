A Milano ci sarà un nuovo quartiere (con case a prezzi bassi)

È stato venduto il primo lotto dell'ex scalo ferroviario milanese di Lambrate. L'area, fino a poco fa di proprietà di Fs Sistemi urbani, è stata comprata per 7 milioni di euro dalla Cooperativa Sant'Ilario, realtà milanese legata a Domoservice Lombardia che in 30 anni di attività ha realizzato oltre 1.200 alloggi, la maggior parte in social housing. La compravendita, come annunciato da Fs, è avvenuta nella giornata di lunedì 19 giugno.

All'interno dell'area verrà realizzato un nuovo quartiere di Milano. Un'idea di quello che verrà realizzato già esiste. Si tratta del progetto "Tre piazza nel parco", presentato dal team Lambrate streaming, guidato dalla Cooperativa Sant’Ilario, coordinato da Caputo partnership international (masterplan e architettura) e composto da Studio Giorgetta (Paesaggio), Consorzio Poliedra – Politecnico di Milano (processi socio-partecipativi), Ernst&Young (fattibilità economico finanziaria), l’avv. Guido Bardelli (amministrativista), Tekne (impianti), Pro Iter (mobilità).

Come sarà il nuovo quartiere di Milano

L’ex scalo, che si svilupperà in due lotti funzionali su una superficie complessiva di circa 70mila metri quadri da attuare in fasi temporali diverse, lascerà il posto ad un nuovo quartiere di social housing, in vendita a prezzi calmierati, alloggi in affitto per studenti e non, commerciale e servizi convenzionati, con oltre il 60% di verde a parco pubblico di circa 41.500 mq che ospiterà oltre 900 alberi e aree attrezzate per lo sport.

È prevista la realizzazione di due percorsi ciclabili; uno a ovest, lungo il rilevato ferroviario, a collegare la stazione di Lambrate e via Rodano, uno all’interno della nuova area urbanizzata. Saranno inoltre creati nuovi marciapiedi per garantire collegamenti con viale delle Rimembranze e il sottopasso di via Bassini, nodo fondamentale di collegamento con la zona di Città studi. Saranno realizzate aree destinate al bike sharing, stazioni di ricarica per mezzi elettrici e un hub-mobility con servizi dedicati alla mobilità sostenibile e con funzione di punto informativo sull’offerta di intermodalità. Si prevedono tre collegamenti con la rete stradale esistente: con via San Faustino e Rimembranze di Lambrate a nord, nel tratto centrale dell’area con via Crespi e a sud connettendosi alla rotatoria esistente tra le vie Trentacoste e San Faustino.

Al centro del nuovo insediamento si sviluppa un sistema di tre piazze collegate tra loro: la "piazza centrale" è affiancata a nord e sud da due "piazze giardino" planimetricamente identiche alla prima e da ulteriori due "piazze porta" a forma triangolare. Lungo tutto il sistema di spazi pubblici nasceranno piante da frutta, orti didattici e di comunità, aree ricreative attrezzate, campi giochi e sportivi per bambini e adulti e aree cani.