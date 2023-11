A Milano raddoppieranno le stanze per gli studenti della Statale

Attualmente sono 1.193 i posti letto per gli studenti fuoriesce della Statale, ma presto (entro l'anno accademico 2025-2026) raddoppieranno arrivando a 2.500. Non solo, nella giornata di lunedì 13 novembre è stato reso noto che la Statale riqualificherà la stanze per gli studenti di via Attendolo Sforza (zona Vigentino) attraverso un cofinanziamento ministeriale di oltre 13 milioni di euro. Il fatto è stato comunicato dall'ateneo di via Festa del Perdono in una nota.

L'intervento porterà alla realizzazione di 208 nuovi posti letto, che andranno ad aggiungersi ai 1.193 già disponibili e ai 1.100 che verranno realizzati a MIND. Il totale dei posti letto che la Statale di Milano metterà a disposizione degli studenti sarà quindi di 2.500

"Dare una risposta alla carenza di posti nelle residenze è un tema che abbiamo posto al centro delle nostre strategie di sviluppo - ha commentato Marina Brambilla, prorettrice alla didattica e ai servizi per gli studenti della Statale -. Grazie a questo cofinanziamento di oltre 13 milioni andremo a realizzare 208 posti letto in via Attendolo Sforza n. 8, presso l’immobile “gemello” adiacente a quello sito al civico 6 già utilizzato dai beneficiari del Dsu".

Il progetto prevede l’ottimizzazione della collocazione dei servizi riservati agli studenti non residenti, nonché l’inserimento di servizi culturali e didattici e servizi ricreativi.