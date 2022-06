Il nuovo sistema di ciclabili che costerà 400 milioni di euro

La prima tratta verrà inaugurata sabato 2 luglio, ma l'obiettivo della Città Metropolitana è quello di investire oltre 400 milioni di euro per realizzare Biciplan Cambio, un sistema di "super ciclabili che collegheranno i 133 comuni del territorio metropolitano". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un post sui social pubblicato nella mattinata di martedì 28 giugno.

Il fine è uno solo: aumentare la quantità degli spostamenti in bicicletta. Quindi la tutela ambientale e la sicurezza coniugandole con lo sviluppo economico e il benessere generale", ha aggiunto Sala.

L'appuntamento per la nuova pista ciclabile, comunque, è sabato 2 luglio alle 9 quando verrà inaugurato il primo tratto della "Lina 6, la rosa" del biciplan. Il tracciato, nel dettaglio, collegherà Milano con l'Idroscalo. "Si parte alle 9 da via Tucidide e si procederà alla volta dell'Idroscalo. La mobilità sostenibile è elemento fondante della tutela ambientale", ha concluso Sala.

Biciplan Cambio: cos'è

Biciplan Cambio è un maxi piano da per realizzare un sistema di piste ciclabili lungo circa 750 chilometri tra il capoluogo e hinterland. Praticamente una "ragnatela" di piste ciclabile connesse l'una all'altra. In alcuni casi i percorsi ricalcheranno tracciati già esistenti (come le piste ciclabili lungo il Villoresi e il Naviglio) ma verranno messe "in rete", in altri casi verranno realizzate ex novo.

Nel dettaglio sono previste 24 linee ciclabili: 4 linee circolari e 16 linee radiali, con la grande novità di 4 greenways, linee super veloci che attraversano il territorio da nord a sud e da est a ovest. Queste ultime, per dirla con parole più comprensibili, saranno una sorta di "autostrada" per le bici.

Il progetto, inoltre, prevede che l’80% dei servizi di interesse (scuole, imprese, ospedali, interscambi con le linee ferroviarie e della metro) si trovi entro 1 km da almeno una linea, in modo da offrire una copertura territoriale estesa.

L'obiettivo è uno solo: convincere chi vive a Milano a lasciare nel box l'automobile quando si sposta in città o verso l'hinterland ma anche convincere chi vive alle porte di Milano a utilizzare la bici per arrivare all'ombra della Madonnina.