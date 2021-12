La Scala riprogramma il balletto La Bayadère, le date di gennaio

Si conoscono le nuove date del balletto La Bayadère al Teatro alla Scala, che sta vivendo l'incubo degli annullamenti a causa del covid. Le nuove rappresentazioni si terranno nelle sei giornate dal 25 al 29 gennaio, quest'ultima in doppia rappresentazione pomeridiana e serale. Allo stesso tempo è stato annullato il concomitante tour europeo della Filarmonica della Scala.

FInora, La Bayadère è andata in scena alla Scala soltanto il 20 dicembre per l'anteprima Under 30 e il 21 dicembre. Sarà possibile vederla in tv su Rai 5 il 31 dicembre alle 21.15 (anche in streaming su RaiPlay), ma, con le nuove riprogrammazioni, non viene persa l'opportunità di assistervi anche a teatro.

La Bayadère, nuova produzione con scene e costumi di Luisa Spinatelli del classico su musica da Ludwig Minkus con cui si è inaugurata la stagione di balletto, vede per la prima volta alla Scala la coreografia creata da Rudolf Nureyev per l’Opéra di Parigi e mai finora concessa dalla Fondazione Nureyev a nessun’altra compagnia.

Nelle nuove date è confermata la presenza del Maestro Kevin Rhodes sul podio, mentre i cast saranno comunicati successivamente. Gli spettatori delle date cancellate riceveranno un email con le istruzioni per il recupero in altra data o il rimborso dei biglietti.