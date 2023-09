Ryanair lancia 10 nuove rotte da Malpensa e Orio: tutte le destinazioni

In volo da Milano. Ryanair ha presentato oggi, durante una conferenza stampa nel capoluogo meneghino, il proprio piano operativo per l'inverno 2023/2024. Al centro dell'offerta della compagnia low cost irlandese come sempre ci saranno i due aeroporti meneghini di Milano Malpensa e Orio al Serio.

Dagli scali lombardi partiranno infatti aerei con dieci nuove destinazioni: Belfast, Bruxelles, Cluj, Iasi, Kaunas, Lanzarote, Lublino, Rovaniemi, Tenerife e Tirana. Inoltre, stando a quanto annunciato, ci sarà un aumento delle frequenze su altre 30 rotte, incluse destinazioni ideali per il weekend come Alicante, Barcellona, Malaga, Marrakech, Valencia e Vienna.

E non è tutto. Perché Ryanair aggiungerà alla propria folla due nuovi Boeing B737, uno per ogni aeroporti. Così la flotta totale della compagnia negli aeroporti milanesi arriverà a 30 aeromobili, creando oltre 60 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri.

"Ryanair è lieta di aggiungere 2 nuovi aeromobili, per un investimento di 200 milioni di dollari, a Milano per l'inverno 23/24, con un operativo che prevede 120 rotte, incluse 10 nuove", ha detto Michael O'Leary, amministratore delegato della società.