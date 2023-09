Il nuovo bus di Milano si "allunga" (dopo le proteste): ecco le nuove fermate da lunedì

Qualche chilometro in più. Da lunedì 4 settembre la linea 973 non si fermerà a Linate, partendo da San Felicino, ma arriverà fino a piazza Ovidio a Milano per servire viale Forlanini. "In seguito alla riorganizzazione della rete del trasporto pubblico lungo la M4, l’ex linea 73 era stata trasformata nella 973 in servizio tra Linate Aeroporto e San Felicino. Dal 4 settembre sarà prolungata da San Felicino - Linate M4 fino a Repetti M4 e piazza Ovidio dove farà capolinea, con ulteriori 5 fermate", ha fatto sapere il comune di Milano nelle scorse settimane.

"Tutte le corse saranno prolungate, tranne nella fascia di punta del mattino, quando si avrà un’alternanza con corse limitate a Linate M4 per assicurare una frequenza più alta di autobus a servizio dell’interscambio con la metropolitana", avevano spiegato dall'amministrazione. Proprio l'arrivo della M4 a Linate aveva portato a cancellare la 73, sostituita con la nuova linea, che però lasciava scoperte alcune zone, tanto che i cittadini avevano protestato e non poco.

"Sarà inoltre inserita una vettura aggiuntiva che comporterà anche il miglioramento della frequenza serale e il posticipo dell’ultima corsa verso San Felicino. L’ultima partenza da Ovidio sarà infatti alle 24:24 con l’ultimo arrivo a San Felicino alle 24:56 anziché 24:27. È già attiva, invece, sulla linea NM4 serale notturna una coppia di fermate all’altezza di viale Forlanini/Aeronautica Militare, in corrispondenza del sovrappasso pedonale", avevano concluso dal comune.

Queste le nuove fermate: viale Forlanini altezza via Circonvallazione, Viale Forlanini altezza Aeronautica Militare, Viale Forlanini - Tangenziale Est, Piazza Artigianato - prima della fermata Repetti della M4 -, proprio Repetti M4 e Piazza Ovidio.

“Abbiamo tenuto fede ad un impegno che abbiamo preso - aveva rimarcato Arianna Censi, assessora alla Mobilità - con i cittadini, le cittadine e con il consiglio comunale. Il servizio del trasporto pubblico in tutta l’area est di Milano è stato potenziato con l’apertura delle nuove fermate della metropolitana, fornendo un servizio per l’aeroporto molto efficiente. La distanza però tra le ultime due fermate della M4 ha lasciato scoperta una porzione del quartiere dal trasporto pubblico di superficie. Il prolungamento della linea 973 permette di coprire anche la tratta di viale Forlanini”.