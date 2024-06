Come sarà la metro di Milano col prolungamento: quali sono le nuove fermate (e quando aprono)

La "rossa" corre. Il prolungamento della metro M1 di Milano, verso i quartieri a ovest dal capolinea di Bisceglie, è infatti sempre più vicino. Nei giorni scorsi è stato fatto uno degli ultimi passi formali, con la pubblicazione del bando europeo per i lavori.

"L'importo è di oltre 433 milioni di euro. L’inizio delle opere è previsto nel 2025 e la durata sarà di 5 anni e mezzo", ha fatto sapere palazzo Marino. Quindi, cronoprogramma alla mano, i lavori dovrebbero iniziare il prossimo anno e le nuove fermate potrebbero essere disponibili da metà 2030. Ma quali saranno le nuove stazioni?

La linea crescerà di 3,3 km e potrà contare sulle fermate di Parri-Valsesia, Baggio e Olmi. Guardando il progetto esecutivo approvato ormai un paio di anni fa si intuisce come le novità saranno tutte all'insegna del green e della sostenibilità. La stazione Parri, la prima del prolungamento, avrà tre ingressi: a nord, ovest e sud per cercare di accogliere quanti più viaggiatori possibile dai quartieri vicini. Tutto intorno, invece, ci saranno alberi e piante, oltre che una pensilina per le biciclette.

Discorso simile per la stazione di Baggio. Anche lì tanto verde a "far compagnia" alla nuova fermata. In più è stato previsto un totem sul modello tedesco da posizionare a poche centinaia di metri dagli ingressi per indirizzare i passeggeri alla fermata. Gli interventi più "pesanti" riguarderanno la fermata Olmi, che sarà il nuovo capolinea. Accanto alla stazione - che sarà raggiungibile anche attraverso nuovi percorsi ciclopedonali - sarà creato una sorta di parco con all'interno giochi per bimbi, una pista di educazione stradale, un circuito da corsa, un giardino con le dune e un campetto polivalente. Ma non solo. Perché a due passi da lì sorgerà il rinnovato centro sportivo Aics Olmi con campi da calcio a 5, 7 e 11, da padel, un bar e gli spogliatoi. A "chiudere" il prolungamento sarà il deposito che sorgerà a poca distanza dalla nuova "fine corsa": all'interno ci sarà lo spazio per 12 treni, per un binario di prova freni e collaudi, per il lavaggio dei convogli e per uffici e servizi.

"Si tratta di un prolungamento particolarmente importante perché consente di connettere quartieri popolosi e in forte crescita in un’ottica di mobilità sostenibile", ha sottolineato il comune annunciando la pubblicazione del bando. "Il progetto, realizzato da MM Spa, che è anche stazione appaltante, presenta alcune soluzioni innovative. Tra queste la prevenzione incendi con tecnologie all’avanguardia capaci di garantire i più alti livelli di sicurezza. Inoltre, il progetto è stato sviluppato impiegando la metodologia Bim, Building Information Modeling, con un approccio integrato di tutti gli elementi progettuali delle opere modellate e quindi con una visione totale sul progetto: non solo sulla sua realizzazione 'materiale', ma anche nell’impatto delle opere sull’ambiente, potenzialmente per tutto il ciclo di vita dell’opera", si legge nella nota dell'amministrazione.

Capitolo cantieri: "Il prolungamento verso ovest della linea M1 si articolerà dall’attuale asta di manovra della stazione Bisceglie con un tratto completamente interrato e comprende tre stazioni, sei manufatti lungo la linea e un nuovo deposito dei treni. La galleria sarà quasi interamente realizzata con la 'talpa Tbm', minimizzando in questo modo gli impatti in superficie", ha garantito palazzo Marino. "Le aree interessate dalle opere saranno oggetto di un’importante riqualificazione, non circoscritta agli spazi immediatamente limitrofi alle stazioni, con l’obiettivo - ha concluso il comune - di riconsegnare alla cittadinanza luoghi polifunzionali e parchi urbani".