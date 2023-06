A Milano mancano i taxi, il sindaco Sala: "Chiederemo nuove licenze"

A.A.A. taxi cercasi. A Milano continuano a mancare le auto bianche, in alcuni momenti della giornata praticamente introvabili, soprattutto nei punti più caldi della città come le stazioni. Nelle scorse ore sul tema è intervenuto il sindaco Beppe Sala, deciso a chiedere una "mano" a regione Lombardia.



"Non le abbiamo ancora chieste ma le chiederemo perché anche questo bando che abbiamo fatto sulle doppie guide ha dimostrato che le richieste sono poche e che c'è bisogno", ha spiegato il primo cittadino riferendosi alle nuove licenze. "Penso che taxi in più servono, le regole dicono che la regione deve autorizzare quindi la nostra richiesta la faremo", ha assicurato.

"Ma mi pare una richiesta che nasce da tutta la città, con rispetto del lavoro dei tassisti, che non è un lavoro facile e che è soggetto a momenti di grande lavoro e a momenti di bassa. Però c'è bisogno di un servizio più solido in città, perché le richieste sono tantissime", ha ribadito. "È difficile dire" quanti taxi manchino, "ma penso che se dovessimo valutare in un migliaio non sbagliamo di tanto. Le formule possono essere diverse, non sto parlando solo di nuovi taxi ma se si vuole lavorare sulle doppie guide e su turni diversi siamo qua per farlo - ha concluso Sala - . Non si risolve il problema con 100 o 200, in città come Milano non si vedono".

Nelle scorse settimane palazzo Marino aveva riaperto il bando per le collaborazioni familiari, che attualmente sono 394, di cui 154 con turno unico - di 12 ore - e 240 con turno di 16 ore. Il bando si chiuderà a fine mese, al momento - stando a quanto appreso - sono state autorizzate 71 collaborazioni, tra cui 43 che passano dal turno unico a quello più lungo e solo 28 nuove. Tradotto in numeri, vuol dire che a Milano - dove si contano 4855 taxi - ci sono per ora soltanto 28 nuove collaborazioni familiari in più. Evidentemente ancora troppo poco.