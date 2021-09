Le nuove linee autobus Atm e tutte le fermate aggiunte

Più fermate, più collegamenti. Da sabato 4 settembre Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Milano, introduce alcuni cambiamenti al percorso delle linee 35 e 52 e lancia il nuovo radiobus di quartiere Q35.

La 35 - ha spiegato la società di Foro Bonaparte in una nota - fa servizio tra Molino Dorino e il nuovo capolinea di via Bernardino da Novate e la linea 52 si allunga fino alla stazione FN di Bruzzano, con nuove fermate intermedie", mentre "la linea Q35 fa servizio tra Affori e Bruzzano".

Bus 35

Da Molino Dorino, i bus seguono il solito percorso fino alla fermata di via Ciccotti/Affori Fn. Poi proseguono in via Comasina, via Forni e via Bernardino da Novate, dove fanno capolinea.

Tra via Senigallia e via Pesaro la linea 35 è sostituita dalla linea 52, che si allunga fino al nuovo capolinea della stazione Fn di Bruzzano.

Nuove fermate in direzione Bernardino da Novate

Via Comasina prima di l.go Abbagnano

Via Forni/Comasina M3

Via Forni di fronte al civico 68

Via Bernardino da Novate (capolinea)

Bus 52

Da Bicocca Università, i bus seguono il solito percorso fino alla fermata Q.re Comasina. Poi proseguono in via Val Sabbia, via Spadini, via Teano, via Comasina, largo Abbagnano, via Oroboni, via Senigallia, via Morlotti, via Fano, via Pesaro.

Fanno capolinea alla stazione di Bruzzano FN.

Nuove fermate in direzione Bruzzano

Via Spadini

Via Teano 21

Comasina M3

Via Senigallia dopo via Oroboni

Via Morlotti dopo via Senigallia

Via Fano dopo via Urbino

Nuove fermate in direzione Bicocca Università

Bruzzano FN (capolinea)

Via Senigallia altezza palazzo BNL

Via Senigallia prima di via Oroboni

Via Senigallia/via Rubicone

Q35

I bus della nuova linea Q35 fanno servizio tutte le sere dalle 22 alle 2 tra Affori FN M3 e la stazione FN di Bruzzano, collegando i quartieri Comasina e Senigallia.

Fermate in direzione quartierre Senigallia, Bruzzano Fn

Via Astesani, di fronte al civico 66 (Affori FN M3) - capolinea

Via Astesani prima di via V. da Seregno (Affori FN M3)

Via Astesani dopo via V. da Seregno (Affori FN M3)

Via Merloni

Via Esculapio

Via Val di Bondo

Via Spadini

Via Teano 21

Via Comasina dopo via Teano (Comasina M3)

Via Senigallia dopo via Oroboni

Via Morlotti dopo via Senigallia

Via Fano dopo via Urbino

Fermate in direzione Affori FN M3

Via Pesaro prima di Via Senigallia (Bruzzano FN) - capolinea

Via Senigallia altezza palazzo B.N.L.

Via Senigallia prima di via Oroboni

Via Oroboni prima di viale Rubicone

Via Comasina/via Merloni

Via Astesani prima di V. via da Seregno (Affori FN M3)

Via Astesani dopo via V. da Seregno (Affori FN M3)

Linea 41: fermata spostata

La fermata di via Val di Bondo/p.zza Gasparri, in direzione Niguarda, è spostata di fronte al civico 21, in corrispondenza della linea 52.