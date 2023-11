Il quartiere di Milano che preferisce un bosco a nuove case

Non verrà costruito nessun nuovo condominio in via Falck a Milano (zona Bonola). Lo ha deciso il Municipio 8 che nella giornata di lunedì ha bocciato il piano attuativo San Leonardo che prevedeva la realizzazione di numerose abitazioni all’interno del bosco verde di via Falck.

"Abbiamo tentato di trovare una mediazione con i proponenti - ha spiegato Giulia Pelucchi, presidente di Municipio 8 - che però non ci ha soddisfatto: per l’eccessivo impatto edificatorio in contrasto con l’orientamento urbanistico fissato negli obbiettivi programmatici di riduzione del consumo del territorio; per una eccessiva ed ulteriore saturazione edificatoria in un territorio già sensibilmente “segnato” da piani di riqualificazione urbana; per la salvaguardia del patrimonio arboreo-vegetativo esistente, comunque potenzialmente alterato dalle nuove costruzioni previste e per la salvaguardia della qualità ambientale. Oltre agli oneri a scomputo, con una serie di importi che come Municipio abbiamo chiesto di rivedere".

"Bocciare questo progetto per me ha voluto dire rispettare i miei valori, nell’ascolto dei cittadini e delle cittadine che siamo chiamati a rappresentare - ha puntualizzato Pelucchi -. Fare quello che si dice di voler fare é il miglior modo per restituire dignità alla politica anche agli occhi dei cittadini. Grazie al comitato del Bosco che ha fatto un lavoro enorme in quartiere"