A Milano verranno installate 40 pensiline nuove

Verranno posate circa 40 nuove pensiline a Milano nei prossimi 12 mesi. Le strutture, ha spiegato Palazzo Marino con una nota, saranno collocate in città in corrispondenza di altrettante fermate di superficie del trasporto pubblico. E grazie alle nuove installazioni il comune prevede che entro la fine del 2021 ci saranno circa 2mila pensiline in tutta la città.

Da Piazza Scala fanno sapere che per ciascuno dei nove Municipi sono state già individuate tre località che tengono conto delle priorità per il traporto pubblico. "Questo piano di collocazione di pensiline ci consentirà di rendere più confortevoli numerose fermate di superficie — ha spiegato l’assessore Granelli —. Abbiamo fatto un lavoro importante per individuare le località prioritarie ma ci sembra importante raccogliere anche le indicazioni dei territori".

Dove verranno installate le nuove pensiline

Fra le località selezionate presso il Municipio 1, via Francesco Sforza 5 che sarà denominata Largo Augusto, via Senato-Marina denominata via Senato-Archivio di Stato, via San Damiano dopo corso Monforte. Nel Municipio 2, via Petrocchi (Turro M1), via Cislaghi dopo via Carnevali (Cislaghi-Don Porro). Nel Municipio 3, via Milesi (Ortica), via Stradivari (Loreto M1-M2), largo Murani. Nel Municipio 4, viale Forlanini angolo via Barigozzi (via Forlanini-piazza Artigianato), via Sulmona 23. Per quanto riguarda il Municipio 5, via Ripamonti 205 (Ripamonti-Noto), via Bottoni 17, via Donna Prassede prima del civico 3. Presso il Municipio 6, via E. Ponti prima di via Venosta (E. Ponti-piazza Bilbao), via Di Rudinì prima di via Voltri, via San Virgilio 21 (Pronto Soccorso). Nel Municipio 7, le pensiline saranno collocate in via Muggiano di fronte al civico 7, in piazzale Baracca all’altezza del civico 10, via Harar prima di via F. Tesio (San Siro Stadio M5). Nel Municipio 8, in via Eritrea prima di via Palizzi (Certosa), in via Govone prima di via Caracciolo, in via Betti (Bonola M1) in direzione di piazza Firenze. Infine nel Municipio 9 le località sono via Astesani dopo via Vincenzo da Seregno direzione nord (Affori FN M3), via Ciccotti dopo via Comasina (Ciccotti Affori FN M3), via Bovisasca dopo l’incrocio con via Cicogna Mozzoni (Bovisasca-Gabbro) per la nuova fermata della linea 35.

Come sono fatte le nuove pensiline

Le nuove pensiline del comune di Milano sono state presentate a novembre 2020. Le strutture sono autonome dal punto di vista energetico e illuminate a led grazie all’energia fornita da un sottile pannello fotovoltaico (1 mq di area e 2 mm di spessore), installato sul tetto. Tutte sono inoltre dotate di due display a lcd che informano in tempo reale i passeggeri sull’arrivo dei mezzi e sulle notizie che riguardano la mobilità cittadina servita da Atm.